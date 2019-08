È morto Peter Fonda: con Easy Rider era diventato il simbolo dell’America Ribelle

«In uno dei momenti più tristi della nostra vita non siamo in grado di trovare le parole appropriate per esprimere il nostro dolore. E mentre piangiamo la perdita di questo uomo dolce e gentile, chiediamo a tutti di celebrare il suo spirito indomabile e l’amore per la vita». Con queste parole i familiari hanno annunciato la morte di Peter Fonda, il leggendario protagonista di Easy Rider. L’attore si è spento nella sua casa di Los Angeles all’età di 79 anni a seguito di una crisi respiratoria dovuta al cancro ai polmoni di cui soffriva e che da alcuni mesi lo costringeva a fare avanti e indietro dagli ospedali.

Il film più importante: Easy Rider, manifesto della controcultura degli anni Sessanta

Peter Fonda era figlio e Henry Fonda, fratello più giovane di Jane Fonda e padre di Bridget Fonda. Divenne famoso nel 1969 grazie a Easy Rider, film da lui scritto, prodotto e recitato insieme a un giovanissimo Jack Nicholson e a Dennis Hopper. La pellicola – che racconta la storia di due hippie che girano l’America in motocicletta – ha fatto la storia del cinema diventando il manifesto della controcultura degli anni Sessanta e, negli anni successivi, una pietra miliare del genere “road movie“. Easy Rider uscì nelle sale cinematografiche il 14 luglio del 1969 dopo un trionfale passaggio a Cannes dove si aggiudicò la Palma d’Oro, mentre agli Oscar dello stesso anno si aggiudicò una nomination come migliore sceneggiatura originale.

Peter Fonda, simbolo di ribellione e anticonformismo

Nato a New York il 23 febbraio 1940, Peter Fonda ha iniziato la sua carriera come attore di Broadway. Capelli lunghi, giacche di pelle e motociclette: l’attore era diventato simbolo di ribellione e anticonformismo. Scettico nei confronti della presideneza Trump, Fonda è stato un attivista per l’ambiente e ha prodotto il film “The big fix” sull’esplosione della piattaforma Deepwater Horizon della Bp nel Golfo del Messico il 20 aprile del 2010. Fonda è stato sposato 3 volte e lascia due figli.