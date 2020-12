Morte Paolo Rossi, perché il primo a dare la notizia su Twitter è stato Enrico Varriale

Nella notte del calcio italiano, con le luci che si stavano spegnendo sulla serata di Champions League appena terminata, tra l’eliminazione dell’Inter e le polemiche per la sua uscita di scena, sono arrivati un tweet e un post su Instagram a rompere il chiacchiericcio, prima di trasformarlo in assordante silenzio di lutto. La morte Paolo Rossi è stata comunicata su Twitter da Enrico Varriale, in maniera esplicita e con la doverosa premessa di colui che stava per dare una notizia tristissima, mentre su Instagram ci ha pensato la compagna – anche lei giornalista – Federica Cappelletti a pubblicare una foto insieme all’eroe del Mundial ’82 e a scrivere un semplice «Per sempre».

Morte Paolo Rossi, il tweet di Enrico Varriale

All’1.01 del 10 dicembre, quando gran parte della stampa italiana aveva già chiuso le rotative per la pubblicazione dell’edizione cartacea del giorno dopo e quando nelle redazioni online e in quelle delle agenzie restavano soltanto i colleghi del turno notturno, è stato il vicedirettore di RaiSport a prendersi la responsabilità di comunicare al mondo intero la notizia.

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni.

R.i.p. caro Paolo. — enrico varriale (@realvarriale) December 10, 2020

Nel mondo dei social network, sempre scivolosi, mezzo di comunicazione ormai indispensabile ma che spesso sottopone i suoi utenti alla prova delle fake news, c’è stato un primo momento di incredulità. Non si è data, insomma, la giusta autorevolezza alla fonte, dimenticandosi che Enrico Varriale – oltre a essere il vicedirettore di una delle testate sportive più importanti in Italia – è stato anche uno dei protagonisti del servizio pubblico che ha avuto modo di lavorare fianco a fianco con Paolo Rossi nella sua recente esperienza in Rai da commentatore. Un Paolo Rossi che aveva lavorato in televisione anche per Mediaset. Logico, dunque, che Enrico Varriale conoscesse bene la situazione personale di Paolo Rossi che – in maniera molto discreta – aveva condotto la sua personale battaglia contro una malattia incurabile.

Morte Paolo Rossi, il post della compagna su Instagram

Inoltre, il tweet di Enrico Varriale è arrivato in contemporanea con il post della compagna di Paolo Rossi, Federica Cappelletti che, tuttavia, su Instagram, aveva pubblicato un breve messaggio carico di sentimento e commozione, senza entrare nel merito giornalistico della notizia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Cappelletti (@cappellettifederica)

Sono stati loro, attraverso i social network, a fornire un servizio dovuto agli utenti della rete e, con un certo anticipo sulle testate tradizionali, a dare il via al ricordo sentito di un eroe dell’immaginario collettivo.