La mattina della giornata dedicata ai duetti al Festival di Sanremo 2020 è stata inviata a diversi giornalisti una lettera alla Rai di Marco Castoldi, in arte Morgan. Seppur firmata dal suo avvocato, è chiaro che l’autore sia l’ex leader dei Bluvertigo, in piena polemica con la kermesse: non gli sarebbe stato concesso infatti di fare alcuna prova.

Morgan scatenato contro Sanremo 2020: «Nessuna prova concessa, sul palco allo sbaraglio»

Questa sera è previsto un duetto sulle note di Lontano dagli occhi di Sergio Endrigo tra Bugo e Morgan. Il cantante ed ex giudice di X Factor vestirà i doppi panni di interprete e direttore d’orchestra: una performance quindi impegnativa, alla quale pare gli sia stato impedito di prepararsi in maniera appropriata. «Un calvario creato da reali ostacoli concretizzati in continue azioni di sabotaggio che porteranno alla situazione incresciosa che oggi, il giorno in cui dovrà andare in scena la cosa, non gli è stata concessa una sola prova» riportano le testate citando la lettera giunta ai loro giornalisti. «A Morgan si chiede di andare questa sera allo sbaraglio sul palco più importante del Paese senza avere mai provato la cosa che è stata occultata e sottratta all’orchestra e consegnata in versioni manomesse, protestata per ben nove volte e ogni volta ricostruita riconsegnata riapprovata ma scomparsa o chiamata non idonea ancora prima di essere provata» continua, dove “la cosa” consiste nella versione della canzone Lontano dagli occhi preparata dai due cantanti in gara. «Prova rimandata, direttore esautorato a cui è stato creato un danno d’immagine ed emotivo grande» continua la lettera firmata dall’avvocato di Morgan, che avanza tre richieste ben precise: recuperare le due prove saltate, accompagnare l’esecuzione con il pianoforte e utilizzare il maestro Valentino Corvino come assistente nella preparazione dell’orchestra. A decidere dovrebbero essere «solo e soltanto Amadeus e il consiglio di amministrazione della Rai».

(credits immagine di copertina: Instagram morganofficial)