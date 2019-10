Una aggressione finita con due denunce: Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato denunciato per aver aggredito un paparazzo l’altra notte nel centro di Milano, che a sua volta dovrà rispondere dell’accusa di tentata estorsione. Lo scatto d’ira e di violenza è stato motivato dalla volontà del fotografo di ricattare Morgan con delle fotografie, secondo quanto testimoniato da una donna che era insieme all’ex giudice di X Factor al momento dell’aggressione e che sembra fosse protagonista degli scatti “incriminati”.

Morgan picchia un fotografo per le strade di Milano: entrambi denunciati

Secondo le prime ricostruzioni, il fotografo aveva intenzione di ricattare il musicista noto come Morgan con delle fotografie scattate quella sera in compagnia di una donna. Il suo obbiettivo pare fosse di ottenere una somma di denaro dal cantante pari a circa 15mila euro. L’uomo però non aveva messo in preventivo il temperamento impulsivo del frontman dei Bluvertigo. Morgan infatti ha aggredito il paparazzo che tentava di estorcergli denaro, strattonandolo con intensità e arrivando a strappargli la camicia che indossava. Il tutto è avvenuto la scorsa notte nel pieno centro di Milano, in via Garibaldi. Il risultato è che entrambi sono stati denunciati dalle forze di polizia: Marco Castoldi per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mentre il fotografo per tentata estorsione.

