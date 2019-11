Insegue tre cervi con la sua moto e li costringe a gettarsi da un ponte alto 30 metri | VIDEO

Quello che è accaduto a Morbegno, in provincia di Sondrio (Lombardia), è l’indice di come si abusi troppo spesso del termine goliardia. Un uomo ha inseguito per diverse centinaia di metri un gruppetto di cervi a bordo della sua moto. Il suo gesto ha, ovviamente, spaventato gli animali che, poco alla volta (quindi con tutto il tempo di razionalizzare quanto fosse folle il suo gesto) si sono gettati dal ponte alto trenta metri. Il tutto è stata ripreso anche dal suo smartphone con il video che è finito in rete provocando la legittima rabbia e indignazione.

L’inseguimento dei tre cervi femmina è avvenuto a Morbegno, in provincia di Sondrio, lungo uno degli argini del fiume Adda. I tre animali, spaventati sia dalla luce che dal forte rumore prodotto dalla sua moto, hanno iniziato a correre per cercare una via di fuga. Due di loro, hanno immediatamente superato l’argine del ponte con un salto, facendo un salto di trenta metri per poi finire nelle acque gelide. La terza, invece, ha proseguito la sua corsa fino a un ponte che taglia perpendicolarmente il fiume.

Insegue in scooter tre cerve: gli animali terrorizzati saltano da un ponte alto 30 metri. È accaduto a Morbegno. Un macabro ‘divertimento’ ai danni di esseri indifesi. Chiediamo che questo orrendo atto venga punito con la massima severità. pic.twitter.com/pXxlJf44Pr — Rinaldo Sidoli (@rinaldosidoli) November 12, 2019

Morbegno, i tre cervi inseguiti da una moto

Il video è finito sui social (non si sa se pubblicato dalla stessa persona), provocando la giusta indignazione della rete. Quei cervi di Morbegno, una località che si trova alle porte della Valtellina – e per questo non ha senso parlare di infestazione, come invece accade, per esempio, per i cinghiali a Roma – erano probabilmente soliti circolare (in special modo nelle ore notturne – per le strade. Inseguirli con una moto, costringerli a gettarsi dal ponte e proseguire nella propria ‘impresa’ nonostante la loro reazione non è goliardia. Ma pura cattiveria.

