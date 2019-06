La giornalista Monica Napoli dopo il litigio con Salvini: «Replicare a risposte errate è un dovere»

Si tratta di Monica Napoli: è lei la giornalista di Sky Tg 24 che nel pomeriggio di ieri ha replicato a Matteo Salvini che stava parlando della Sea Watch e della richiesta di approdo in Libia. A lei, che aveva fatto notare al ministro dell’Interno che il Paese africano non può considerarsi un porto sicuro, Matteo Salvini aveva chiesto di non fare comizi: «Se vuole farli – aveva detto il leader della Lega – si candidi con la sinistra».

Monica Napoli, il commento a quanto accaduto con Salvini

Nella giornata di oggi, Monica Napoli non ha voluto aggiungere altro a quanto accaduto: tuttavia, non ha fatto mancare il suo commento – diffuso anche attraverso i social network – alla vicenda. «Fare domande è il nostro mestiere – ha detto -, replicare alle risposte errate è un dovere. Si chiama lavoro. Scene tratte da un sabato pomeriggio con Salvini».

Il comitato di solidarietà del Cdr a Monica Napoli

Monica Napoli ha ottenuto la solidarietà di tanti colleghi, che hanno manifestato la loro vicinanza affermando che non si può negare ai giornalisti il diritto di fare delle domande. Anche il Comitato di redazione della testata ha diffuso un comunicato di solidarietà ed è stata la stessa Monica Napoli a ringraziare per la vicinanza ricevuta dopo il contrasto con il ministro dell’Interno.