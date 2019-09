Giornalista accusa Boris Johnson di molestie. Lui nega, ma lei rilancia

Non sembra esserci pace per Borsi Johnson

Una denuncia attraverso le pagine del Sunday Times, venti anni dopo. La giornalista britannica Charlotte Edwardes ha accusato, attraverso le colonne del giornale per il quale scrive, il premier Boris Johnson per un episodio accaduto alla fine dello scorso secolo. Il leader del partito conservatore – impegnato in questi giorni nel delicato passaggio della Brexit senza accordo, con tutte le conseguenze (anche di politica interna) del caso – è stato additato di alcuni palpeggiamenti nel corso di una cena di venti anni fa. La giornalista accusa di molestie Boris Johnson, lui nega tutto ma lei ribadisce il suo racconto.

«Questa accusa è falsa». Questa la replica del portavoce di Boris Johnson che ha liquidato così l’articolo pubblicato domenica sul Sunday Times da Charlotte Edwardes. La giornalista aveva raccontato dei continui palpeggiamenti da parte dell’attuale premier britannico nel corso di una cena di venti anni fa. «Sotto il tavolo, sento la mano di Johnson sulla mia coscia. La stringe – ha scritto la donna -. La sua mano è in alto nella gamba e ha abbastanza carne fra le sue dita da farmi alzare all’improvviso».

Molestie Boris Johnson: il racconto di una giornalista

E se Boris Johnson nega attraverso le parole del suo portavoce, la giornalista rincara la dose attraverso un tweet al veleno in cui scrive: «Se il primo ministro non si ricorda dell’incidente vuol dire che ho chiaramente una memoria migliore della sua».

If the prime minister doesn’t recollect the incident then clearly I have a better memory than he does https://t.co/pbcLJThkqP — Charlotte Edwardes (@chedwardes) September 29, 2019

Le accuse di favoritismi a ‘un’amica’

Accuse che dovranno essere commentate, ma che si vanno a sommare ad altre che riguardano il passato di Boris Johnson come sindaco di Londra, quando avrebbe favorito Jennifer Arcuri, ex modella americana divenuta imprenditrice dell’hi-tech, che sarebbe stata una sua amica molto particolare con cui avrebbe intrattenuto una relazione extra-coniugale. Ma, per il momento, si tratta di racconti e illazioni.

