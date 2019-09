Boris Johnson torna all’attacco: «Sfiduciatemi o fatevi da parte»

È tornato più agguerrito che mai Boris Johnson. Alla riapertura della Camera dei Comuni, dopo la chiusura straordinaria da lui voluta e ottenuta ma dichiarata illegale dalla Corte Suprema, il primo ministro Britannico provoca la Camera: «Sfiduciatemi o fatevi da parte»

Ha sfidato apertamente le opposizioni Boris Johnson, provocandoli a sfiduciarlo e convocare nuove elezioni o a «farsi da parte». «Il popolo di questo Paese ne ha abbastanza» ha continuato Bojo durante il primo intervento alla Camera dei Comuni dopo la sospensione, provocando il Parlamento, accusato di essere «paralizzato» e controllato da una «opposizione di zombie» a decidere tra due ipotesi: «farsi da parte» e permettere che «la Brexit sia fatta» oppure «presentare una mozione di sfiducia ed affrontare finalmente il giorno del giudizio di fronte agli elettori».

Boris Johnson ha ribadito durante il suo discorso l’intenzione di rispettare la data del 31 ottobre per lasciare l’Unione Europea, rassicurando di intravedere un accordo «possibile», confermando che i negoziati sono «difficili» ma che «stiamo facendo progressi» Secondo Bojo è fondamentale ricordare al paese che «c’è vita dopo la Brexit» e di essere ancora intenzionato a mantenere il discorso della Regina per il 14 ottobre per poter presentare il suo programma di politica interna, nonostante i lavori parlamentari siano ricominciati ben prima di quanto sperasse.

