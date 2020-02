Coronavirus, la moglie contagiata dal 38enne ricoverato è incinta

Breve riassunto di una giornata frenetica: un 38enne è stato ricoverato a Codogno con i sintomi del coronavirus. L’uomo – che ha contratto il virus dopo aver incontrato 16-18 giorni fa un amico rientrato dalla Cina – ha a sua volta contagiato la moglie e un altro amico. Per un totale di tre pazienti italiani che hanno contratto la malattia del Covid-19. Emergono adesso alcuni altri dettagli in merito ai due pazienti, soprattutto sulla moglie contagiata.

Moglie contagiata è incinta all’ottavo mese

Quest’ultima, infatti, è una commessa all’interno di una erboristeria. In un primo momento, era circolata la notizia sul suo lavoro all’interno dell’Istituto Novello di Codogno, ma la circostanza è stata successivamente smentita. A complicare ancor di più il quadro clinico della donna, anche la sua gravidanza. Stando a quanto apprende l’AGI, infatti, la moglie del 38enne (lui si chiama Mattia Y.M.) è incinta all’ottavo mese.

Tuttavia, l’impatto della donna sul pubblico è stato senz’altro minimo. Da diverse settimane, sfruttando il periodo di maternità, la donna non si recava al lavoro. Impossibile, dunque, che ci possa essere stato qualsiasi contagio con i suoi clienti dell’erboristeria. Possibile, invece, che la donna – così come il marito 38enne e l’amico dell’uomo – siano entrati in contatto con altre persone.

Da qui, quindi, la decisione della regione Lombardia di rivolgere un appello ben strutturato alle popolazioni di Codogno e di Castiglione d’Adda: non uscire, evitare contatti sociali e, in caso di sintomi influenzali, chiamare direttamente l’ambulanza, senza recarsi spontaneamente in pronto soccorso. Saranno infatti i sanitari a valutare eventuali situazioni critiche da ospedalizzare in un secondo momento.

Liceo Novello di Codogno – foto da Google Maps