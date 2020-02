Ci sono altri due italiani contagiati da coronavirus nel Lodigiano, settanta persone in quarantena

Questa mattina si era parlato del 38enne ricoverato a Codogno, positivo ai test del coronavirus. Era stato accennato che sarebbero stati fatti dei test anche nei confronti di persone con cui è entrato in contatto. Nel corso della giornata è emerso che anche la moglie dell’uomo e un suo amico risultano essere stati contagiati dal coronavirus. Quest’ultimo si sarebbe presentato in ospedale con sintomi simili a quelli di una polmonite. Ci sarebbero quindi almeno altri due contagiati italiani da Covid-19, mentre è scattata una procedura di emergenza per tutte le altre persone che sono entrate in contatto con le persone risultate positive ai test.

LEGGI ANCHE > Coronavirus, il quinto italiano ricoverato non è stato in Cina

Contagi coronavirus, altri due casi nel Lodigiano

Dunque, si impennano i contagi in Italia: i tre casi del Lodigiano, infatti, porterebbero a sette le persone che hanno contratto il Covid-19 in Italia. Tra l’altro, si tratta dei primi italiani contagiati sul nostro suolo. Come spiegato, il primo a essere stato contagiato è il 38enne ricoverato a Codogno, che aveva cenato con un amico rientrato dalla Cina. Quest’ultimo si trova attualmente in isolamento all’ospedale Sacco di Milano.

Contagiati italiani sono due: settanta persone in isolamento

Quest’ultimo non avrebbe il Covid-19, perché paziente asintomatico. In ogni caso, anche su di lui si stanno effettuando gli opportuni controlli di rito. La situazione, come prevedibile, rischia di aggravarsi: al momento, risultano essere allertati tutti i conoscenti entrati in contatto con il 38enne di Lodi. Anche le altre due persone contagiate sono state poste in condizione di isolamento e sono state sottoposte a tutte le cure del caso.

A quanto pare, ci sarebbero settanta persone che sono state in contatto con l’uomo che ha lavorato all’Unilever di Casalpusterlengo. Tutte queste persone sono state messe in quarantena. L’uomo è in condizioni molto gravi, perché presenta gravi insufficienze respiratorie.

FOTO da Google Maps