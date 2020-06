Pd e LeU hanno convinto Conte: dalla prossima settimana al via l’iter per modificare i decreti Salvini

Da un lato il sottosegretario all’Istruzione Peppe De Cristofaro che ha fatto una dichiarazione pubblica in proposito, dall’altro il ministro ai Beni Culturali Dario Franceschini che sta lavorando ai fianchi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte per convincerlo alla modifica decreti Salvini. Stando a quanto riportato da fonti del Partito Democratico, i tempi potrebbero essere maturi già a partire dalla prossima settimana.

Modifica decreti Salvini, il governo sembra pronto

Il presidente del Consiglio, al momento preso dagli Stati Generali dell’Economia a Villa Pamphili, ha dato garanzie al gruppo di LeU e del Pd in consiglio dei ministri che la misura sarà rivista a partire proprio dalla prossima settimana, dopo che verrà avviato un iter congiunto con il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese.

Un vertice dei capi delegazione potrà dare il via a questa seconda fase. Già in passato il ministro dell’Interno aveva detto che i decreti sicurezza erano pronti per essere modificati, nel caso in cui si fosse presentata l’occasione. Possibile che i rappresentanti delle varie componenti della maggioranza possano incontrarsi già nella prossima settimana.

E che la tensione sia già molto alta lo dimostra chiaramente la risposta di Matteo Salvini dalla Sicilia. Quest’ultimo ha prima chiesto che il sottosegretario all’Istruzione si occupi di scuola, poi ha detto che se il governo avrà davvero intenzione di modificare i decreti sicurezza, sia per quanto riguarda i migranti, sia per quanto riguarda lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, allora chiamerà la popolazione in piazza, in modo da far giudicare agli elettori l’operato dell’esecutivo.