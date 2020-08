Nei nidi e negli asili di Roma la temperatura sarà misurata all’ingresso delle scuole

Se le linee guida del Comitato tecnico-scientifico, a livello nazionale, parlavano di rilevazione della temperatura corporea per gli studenti da effettuare a casa, quelle pubblicate dal Comune di Roma vanno in direzione opposta. Non per tutti, ma per quel che riguarda i più piccoli, quelli che frequentano i nidi e gli asili della capitale. La misurazione febbre a scuola non avverrà solo sui bambini, ma anche su tutti i genitori e operatori che entreranno all’interno delle strutture.

LEGGI ANCHE > I pochi mezzi pubblici e il problema non risolto, mentre la riapertura delle scuole è alle porte

Tutto ciò emerge dal documento pubblicato sul sito di Roma Capitale. Si tratta di indicazioni comportamentali scritte da una task force dedicata alla riaperture delle scuole per la città. Nel documento, al capitolo che riguarda l’accoglienza in struttura, si legge:

L’ingresso al nido e alla scuola dell’infanzia sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea con termoscanner o termometro a infrarossi a bambini/e, ai genitori, a tutto il personale educativo e a tutti gli altri operatori, misurazione che avverrà al cancello d’ingresso e sarà curata da un collaboratore scolastico dedicato e/o altra figura individuata dai gestori.

Misurazione febbre a scuola negli asili di Roma

Una netta differenza rispetto a quanto indicato dal Cts per per le scuole in tutto il resto d’Italia. Oltre alla misurazione febbre a scuola, vengono fornite altre indicazioni che dovranno essere rispettate all’interno dei nidi e degli asili capitolini, soprattutto per quel che riguarda gli operatori che lavorano nelle strutture.

Tutto il personale, compreso quello ausiliario, indosserà la mascherina. Gli educatori indosseranno, durante il cambio dei bambini, guanti e visiera; la visiera sarà indossata anche al momento del pasto. I bambini e le bambine non indosseranno la mascherina. Chiunque acceda all’interno della struttura, anche i fratelli degli alunni con più di 6 anni, dovrà indossare mascherina e soprascarpe e igienizzare le mani.

La differenza con le linee guida del Cts

Queste indicazioni sono state inviate ai Municipi e ai coordinatori delle strutture educative e scolastiche di Roma Capitale. Si tratta di 212 asili nido a gestione diretta, 95 a gestione indiretta e 232 scuole dell’infanzia. Tra le indicazioni si parla anche di distanziamento sociale: questo non avverrà singolarmente, ma per gruppi in modo tale da garantire socialità cercando di tutelare la sicurezza. Il tutto con la previsione di un ampliamento di organici.

(foto di copertina: da Pixabay)