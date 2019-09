Propaganda chiarisce sull’assenza di Missouri 4 dal programma: «Gli auguriamo pace interiore»

In tanti si sono chiesti perché Mirko Matteucci, in arte Missouri 4, non fosse presente a Propaganda Live

Alla terza puntata di Propaganda Live, Diego Bianchi ha finalmente dato una spiegazione sull’assenza di Missouri 4 (al secolo Mirko Matteucci) dal programma di questa terza stagione. Nelle scorse settimane, dopo le prime puntate dello show su La7, diversi fan della trasmissione si erano chiesti che fine avesse fatto quello che viene considerato il «tassista» di Propaganda Live. Ci si era interrogati anche sul suo stato di salute e nessuno aveva ipotizzato un suo addio traumatico al cast di Zoro.

Missouri 4, perché non c’è più a Propaganda Live

Ieri, visto il gran parlare che si è fatto di questa storia sui social network, Diego Bianchi non ha potuto fare a meno di intervenire sulla situazione. Nel momento della trasmissione riservato alla ‘rassegna’ dai social network, il conduttore di Propaganda Live ha mostrato prima un articolo de L’Unione Sarda che parlava dell’argomento e poi ha dato una spiegazione che gli autori della trasmissione hanno anche postato sui social network, a perenne memoria.

Mirko sta bene. A noi dispiace questa situazione che si è creata, durante l’estate ci si è sentiti poco. Da parte sua non c’è stato nessuno spontaneo movimento verso la nostra squadra. Buona fortuna a Mirko e tanta tanta tanta pace interiore.#propagandatop #propagandalive pic.twitter.com/XgTn6jSKpA — Propaganda Live (@welikeduel) September 27, 2019

La spiegazione di Diego Bianchi sull’assenza di Missouri 4

«Mirko sta bene – ha affermato Diego Bianchi -. A noi dispiace questa situazione che si è creata, durante l’estate ci si è sentiti poco. Da parte sua non c’è stato nessuno spontaneo movimento verso la nostra squadra. Buona fortuna a Mirko e tanta tanta tanta pace interiore». Dunque, l’assenza da Propaganda 2019/2020 sembra essere dovuta a motivi di carattere personale. Probabile che non si sia raggiunto un accordo con la produzione del programma per la sua presenza in studio anche quest’anno. Scongiurati, in ogni caso, i problemi di salute o altre ipotesi.

Già nei giorni scorsi, il vignettista Marco Dambrosio, in arte Makkox, aveva twittato sull’argomento, in risposta a una delle tante discussioni in cui gli utenti chiedevano spiegazioni sull’assenza di Missouri 4 da Propaganda: «Il mio amico Missouri 4 – aveva scritto su Twitter – è l’unico che abbia il diritto di rispondere su questa questione personale».

Un’immagine di Propaganda Live del 27 settembre – FOTO da Twitter di Propaganda Live