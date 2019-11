Misha Sukyas prenderà il posto di Chef Rubio in “Camionisti in trattoria”

L’addio di Chef Rubio, all’anagrafe Gabriele Rubini, al programma “Camionisti in trattoria” di cui ha condotto tre stagioni dal 2018 al 2019 è stato ben condito di polemiche, speculando su motivazioni politiche, cambi di prospettiva, divergenze di opinioni. Intanto spunta il nome del suo successore: si tratta di Misha Sukyas.

Chi è Misha Sukyas, che sostituirà Chef Rubio in “Camionisti in trattoria”

A dare la notizia è il settimanale Oggi, che individua in Misha Sukyas il successore di Chef Rubio nel popolare programma docu-reality di cucina. Il cuoco, metà italiano e metà armeno, è un volto noto agli appassionati di cucina del piccolo schermo, grazie al programma Effetto Wow di Food Network. Classe 1980, Sukyas può essere descritto come uno chef giramondo: per contrastare un carattere un po’ burrascoso da adolescente viene spedito dal padre a fare il lavapiatti in California. Si trasferisce poi a Londra dove impara da uno dei migliori chef stellati del mondo, Antonello Tagliabue, chef di Bice nella capitale britannica. Grazie al suo mentore impara la disciplina e si innamora definitivamente del mondo culinario: da lì, Sukyas gira il mondo per scoprire le tradizioni culinarie di tutto il pianeta. Dall’Olanda alla Cina, passando per Indonesia, Africa, Australia e India. Cerca di riunire ciò che ha imparato nel suo ristorante L’Alchimista, esperimento che ha vita breve e a cui seguono Puzzle e diversi temporary restaurant dove propone cucina innovativa. La sua esperienza televisiva lo vede al fianco di Carlo Cracco in Hell’s Kitchen e tra i giudici di Chopped Italia e alla conduzione di Effetto Wow, entrambi targati Food Network Italia.

