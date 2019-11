Per mettere a tacere le voci su un suo allontanamento da Discovery, Chef Rubio ha realizzato una serie di Instagram Stories in cui ha spiegato la sua posizione. Effettivamente, lo chef non sarà più al timone del format Camionisti in trattoria, ma la scelta è stata motivata con problemi di carattere personale e non, come da ieri si è scritto sui social network, con un’azione arrivata direttamente dalla rete televisiva.

Chef Rubio chiarisce la sua posizione

«I motivi per cui ho deciso di interrompere Camionisti in trattoria sono molteplici e non starò qui a motivarli visto che di certe cose si parla (e si è già parlato) nelle apposite sedi – ha scritto Chef Rubio su Instagram -. Di certo posso dirvi che è stata l’unica cosa giusta da fare, e per correttezza nei vostri confronti che sempre mi sostenete con fiducia, e per coerenza nei confronti del percorso professionale e di vita che sto facendo. Vi basti sapere però che non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto».

«Quando non mi vedrete in tv, sarà perché l’ho deciso io»

Lo chef ha spiegato che continuare a girare sarebbe stata una mancanza di rispetto, innanzitutto nei confronti della propria troupe alla quale dice di essere ancora profondamente legato. «Sarò sempre con loro e per loro farò sempre il tifo. Al mio sostituto – continua – auguro solo il meglio». Poi, si toglie qualche sassolino dalla scarpa dicendo che più volte gli sono state proposte conduzioni di programmi, con contratti che gli avrebbero fatto comodo: «Con queste mie scelte – dice – potrò serenamente guardarmi allo specchio, senza sputarmi in faccia. Quando non mi vedrete più in tv sarà perché l’ho deciso io e non il vostro Dio».

Nelle stories successive, non risparmia un attacco a Dominique Antognoni, il blogger che aveva parlato per primo di un suo presunto licenziamento da parte di Discovery Channel.