Il ‘miracolo’ della turista ritrovata per caso e salvata dopo due giorni in un crepaccio ghiacciato

Indossando pantaloni corti e priva di attrezzatura adeguata, una turista russa residente in Germania è sopravvissuta due giorni e due notti in un crepaccio profondo oltre dieci metri sul Grenzgletscher, versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. Procedeva da sola e, non essendo scattato alcun allarme di scomparsa, nessuno la cercava. Secondo quanto riferito dalla compagnia svizzera Air Zermatt, è stata trovata in modo fortuito da un gruppo di alpinisti di passaggio – diretti al rifugio Margherita – che hanno sentito dei rumori provenire da una voragine sul ghiacciaio del Grenz. «Non abbiamo mai assistito a un salvataggio del genere negli ultimi 20 anni. È stato un miracolo», ha scritto Air Zermatt su Facebook.

LEGGI ANCHE –> La risposta al video di Salvini sul salvataggio dei cuccioli: «A Lampedusa salvano ogni giorno cuccioli di migrante»

Zwei Nächte und zwei Tage in Gletscherspalte überlebtGestern war ein Einsatz reicher Tag für unsere Rettungscrews…. Gepostet von Air Zermatt AG am Mittwoch, 26. August 2020

La donna si era incamminata sul ghiacciaio nella mattinata di domenica 23 agosto, finendo nel crepaccio, profondo tra i 10 e i 15 metri. Per due notti intere è riuscita a rimanere su un ponte di neve. Estratta dai soccorritori e portata con l’elicottero in un ospedale svizzero, è illesa e con una lieve ipotermia (34 gradi).

«L’essere illesa l’ha facilitata, perché se avesse avuto un trauma e perso conoscenza l’ipotermia si sarebbe manifestata in modo più evidente, invece in qualche modo muovendosi, mantenendo una certa attività muscolare, probabilmente è riuscita a tenere la temperatura corporea a valori non troppo bassi». È quanto ha spiegato all’agenzia Ansa il dottor Guido Giardini, responsabile dell’ambulatorio di Medicina di montagna dell’ospedale di Aosta e già presidente della Società Italiana di Medicina di montagna, in merito al salvataggio di una turista russa trovata viva dopo due giorni trascorsi in un crepaccio sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. All’interno della fessura del ghiacciaio la donna «era al riparo dal vento e l’essersi fermata su un ponte di neve ha fatto sì che non fosse a contatto diretto con il ghiaccio, che l’avrebbe raffreddata. Magari è riuscita anche a mangiare qualcosa o a bere, anche solo la neve che si scioglieva, e quindi in qualche modo se l’è cavata. Certo è che se fosse rimasta lì più di 48 ore avrebbe iniziato a perdere temperatura». Uno stato di ipotermia come il suo, compreso tra 34,9 gradi e 32 gradi, è considerato «lieve, perché è risolvibile con il brivido, assumendo bevande calde e coprendosi». Con temperature inferiori occorre invece il trattamento «in ospedale e sotto i 30 gradi sopraggiungono le prime complicanze cardiache e neurologiche», ha concluso il dottore.

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/AIR ZERMATT]