Il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann, ha annunciato l’accordo sulla minimum tax. “Questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace”, ha sottolineato l’alto responsabile in un tweet, aggiungendo che si tratta di “una grande vittoria per un multilaterallismo efficace e equilibrato”. È quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa.

“136 dei 140 membri del Quadro Inclusivo Ocse/G20 – ha scritto Cormann in una serie di tweet pubblicati nel tardo pomeriggio – aderiscono all’accordo per riformare il nostro sistema fiscale internazionale e renderlo piu giusto e affinché possa funzionare meglio”. Si tratta di “tutti i Paesi del G20, tutti i Paesi dell’Ue e tutti i Paesi dell’Ocse”, ha precisato l’australiano numero uno dell’Ocse, aggiungendo che “questo renderà il nostro regime fiscale internazionale più equo e più efficace. Una grande vittoria per un multilateralismo efficace ed equilibrato“. E ancora: “Si tratta di un accordo di grande portata che garantisce che il nostro sistema fiscale internazionale si adatti ad un’economia globale digitale”. “Adesso – ha concluso Cormann – dobbiamo lavorare con diligenza per garantire l’attuazione effettiva di questa riforma maggiore”.

“Storico accordo internazionale sulla riforma fiscale globale – con i paesi dell’Ue uniti nel loro sostegno! L’equità dopo la pandemia. Il multilateralismo è tornato”. È quanto ha commentato il commissario europeo Paolo Gentiloni su Twitter.

Historical international agreement on global tax reform – with EU countries united in their support! Fairness after the pandemic. Multilateralism is back. — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) October 8, 2021

“Accolgo con favore l’accordo odierno sulla riforma fiscale globale. Questo è un momento storico. È un importante passo avanti per rendere più equo il nostro sistema fiscale globale”. È il commento della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “La Commissione europea ha sostenuto con forza questo sforzo internazionale. Vorrei ringraziare il commissario Paolo Gentiloni e i suoi servizi per il loro instancabile lavoro al riguardo”, ha aggiunto von der Leyen.

“Un momento storico per la tassazione globale! Accolgo con favore ottime notizie dall’Osce sull’accordo sulla minimum tax”. Lo ha scritto su Twitter il commissario europeo Valdis Dombrovskis.

A historic moment for global taxation!

I welcome excellent news from @OECD on agreement on minimum corporate rate internationally ✅halts ‘race to the bottom’ on global tax

✅fairer tax paid by companies wherever they operate

✅stops harmful competition on tax between countries https://t.co/PF7Pi09HJu — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) October 8, 2021

