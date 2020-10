Criteri di proporzionalità. È questo il concetto espresso dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte dopo aver varato l’ordinanza con cui allarga immediatamente l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto e al chiuso. Il mini lockdown Latina, con tutto ciò che prevede, può effettivamente rispondere a quei criteri di proporzionalità di cui parlava il premier per poter considerare una soluzione simile anche in altre aree d’Italia.

Come funziona il mini lockdown Latina

Il mini lockdown Latina ha una durata di quattordici giorni. Per far sì che si possa mettere un freno all’impennata di contagi che, in provincia, ha visto un incremento del 155%, la regione Lazio – con ordinanza del presidente Nicola Zingaretti – ha stabilito che le cerimonie non possono avere più di 20 invitati e che i locali pubblici non possano esercitare oltre le 24. Inoltre, per bar e ristoranti è previsto un numero massimo di quattro persone per tavolo.

La Regione Campania aveva previsto alcune misure simili, come il contingentamento dei presenti ai matrimoni e alle cerimonie e la chiusura degli esercizi commerciali come bar e ristoranti a partire dalle ore 23. Insomma, una linea che poi la stessa provincia di Latina ha seguito per ovviare all’aumento dei contagi.

Mini lockdown Latina, possibile l’estensione anche nel resto d’Italia?

Visto l’andamento della pandemia in Italia – che ha già portato il governo a introdurre l’obbligo di mascherine all’aperto e al chiuso, tranne che nelle proprie abitazioni – può darsi che il prossimo step sia l’estensione di questo tipo di ordinanza al resto del Paese. Il tutto, ovviamente, con la speranza di evitare un nuovo lockdown: se è vero che il numero di tamponi in questi giorni è in costante aumento, è pur vero che un livello di nuovi positivi giornaliero del genere non si vedeva dal mese di aprile. Quando tutti erano chiusi all’interno delle proprie abitazioni.