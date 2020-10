Contagi in Germania, 4mila in 24 ore: il destino condiviso della pandemia

Germania e Italia, fino a qualche giorno fa, erano stati indicati dalle autorità dell’Unione Europea come i Paesi maggiormente disciplinati per il contenimento del contagio da coronavirus. La situazione, tuttavia, è in evoluzione nei due Stati e si è arrivati a contare un numero di cittadini positivi al coronavirus similare nelle ultime 24 ore: se in Italia il numero dei nuovi contagi è salito fino ad arrivare a quota 4458 casi, i contagi in Germania sono 4058 nelle ultime 24 ore.

Contagi in Germania, la situazione preoccupa

Tra le altre cose, sembra di assistere allo stesso dibattito che da giorni imperversa anche nel nostro Paese. Il ministro della Salute Jens Spahn ha messo nel mirino alcuni comportamenti definiti irresponsabili che si sarebbero verificati nei grandi agglomerati urbani. Si pensi, ad esempio, alla situazione che si registra a Berlino: anche qui, la movida e le segnalazioni di feste private con diverse persone che non indossano la mascherina sono gli argomenti principali della cronaca cittadina. Si è arrivati a definire irresponsabili i cittadini della capitale tedesca.

Contagi in Germania, il richiamo della politica

Anche i toni della narrazione politica, poi, risultano condivisi. In Germania, la cancelliera Angela Merkel si è più volte rivolta ai cittadini chiedendo, quasi in maniera accorata e con un tono insolito per lei, un innalzamento della soglia di attenzione, facendo un richiamo alla prudenza e alla responsabilità. Lo spettro è nella proiezione matematica che, qualche giorno fa, in conferenza stampa, la cancelliera aveva paventato: una prospettiva di quasi 20mila contagi in 24 ore a ridosso delle festività natalizie. Una situazione estrema a cui nessuno vuole arrivare. E che, anche in Italia – visto l’andamento sovrapponibile della pandemia -, farebbero bene a non sottovalutare.

