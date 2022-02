Millie Bobby Brown compie 18 anni e c’è chi fa il conto alla rovescia per usare la sua immagine sessualizzata (anche con foto rubate?)

Millie Bobby Brown diventa maggiorenne ed il web si scatena. Come in passato è avvenuto per Natalie Portman, le gemelle Olsen, Billie Eillish, a pochi istanti dal compimento della maggiore età si diffondono countdowns per «sessualizzare» le baby star quando diventano adulte

Millie Bobby Brown diventa maggiorenne ed il web si scatena. A pochi momenti dal compimento della maggiore età, si è diffuso un grande conto alla rovescia. Millie non è la prima, perché questo countdown ha interessato, in passato, anche Natalie Portman, le gemelle Olsen, Billie Eillish: piccole famosissime star costrette a festeggiare i loro diciotto anni con conti alla rovescia pubblici. Millie Bobby Brown, l’icona di Stranger Things, ha festeggiato i suoi 18 anni questo fine settimana ed il web registra una quantità innumerevole di titoli dedicati a lei e ai giorni mancanti per rendere legalmente la baby star una donna adulta.

Millie Bobbie Brown maggiorenne: il web la celebra organizzando conti alla rovescia pubblici

Man mano che il compleanno della Brown si avvicinava, Buzzfeed rilevava che numerosi conti alla rovescia iniziavano a diffondersi sui forum online, compreso un thread Reddit «NSFW» che assicurava di aprirsi nel giorno del suo compleanno. Un utente ha dichiarato che la discussione online cosiddetta «thread» sarebbe stata «dedicata alle foto sessuali di Millie», con migliaia di utenti abbonati in attesa. I diciotto anni della Brown giungono dopo anni in cui gli utenti uomini più anziani delle piattaforme social hanno sessualizzato «sexualizing» i giovani attori, e tale pratica include anche i numerosi commenti che gli utenti lasciano sotto il post Instagram che viene pubblicato in occasione del compleanno. In questo caso, non appena la Brown ha condiviso, nel giorno del suo compleanno, lo scorso weekend, un post per celebrare la data, una raffica di commenti e riferimenti sessuali le sono stati indirizzati.

La sessualizzazione delle ex baby star al compimento dei 18 anni non è nuova; i countdowns pubblici organizzati per celebrare la maggiore età delle giovani celebrità femminili sono antecedenti ad Internet. Ne è un esempio Natalie Portman, attualmente quarantenne, che ha dichiarato che, dopo aver girato a 12 anni il film «Léon: The Professional», la sua stazione radio locale ha avviato il conto alla rovescia per il suo diciottesimo compleanno. Lo stesso è avvenuto negli anni ’90 e 2000, in cui i conduttori radio hanno iniziato un countdow per le gemelle Olsen e, anche, per Emma Watson. Anche Mara Wilson, divenuta celebre per il suo ruolo in «Matilda» nel 1996, ha affermato di recente che la sua immagine è stata veicolata in siti di nudo e di «aver ricevuto tutti i tipi di lettere e messaggi online da uomini adulti» ancor prima di terminare la scuola media.

