È una sfida pericolosa che negli ultimi giorni spopolava in particolare su TikTok, tanto che il social diffuso tra i ragazzi ha annunciato di aver rimosso hashtag e video sul tema. L’eco della Milk Crate Challenge, la sfida a salire e scendere su cassette per il latte di plastica messe a forma di piramide rimanendo in equilibrio, dagli Usa si è espanso e per chi fosse anche solo tentato l’avviso è che si tratta di qualcosa di pericoloso. I video virali sono divertenti, ma “un collo rotto non lo è” avvertono gli esperti.

Nella sfida della Milk Crate Challenge, i partecipanti hanno il compito di salire sulle casse del latte impilate fino a raggiungere la cima prima di dover tornare giù. Molti dei tentativi si traducono in cadute (alcune delle quali possono essere davvero rovinose) riprese in video. Il rapper Snoop Dogg ha definito la challenge il “ponte della morte”. E anche alcuni esperti medici non sono d’accordo. Rajwinder Deu, professore di chirurgia ortopedica presso la John Hopkins University, ha evidenziato a Usa Today che a causa dell’altezza delle casse del latte, tutto, dalla testa ai piedi, è a rischio di lesioni. «Molto dipende dalla caduta- ha rilevato Deu – dall’angolo in cui si cade e da quale parte del corpo colpisce per prima il suolo». Legamenti strappati, polsi fratturati e anche lussati sono solo alcune delle lesioni a cui si potrebbe andare incontro. In casi gravissimi ed estremi, in cui si subisce una lesione cerebrale o alla schiena, sono potenzialmente possibili anche paralisi e decessi. “Con l’aumento dei ricoveri per Covid in tutto il paese – ha inoltre commentato su Twitter il Dipartimento della salute della città di Baltimora – controlla con il tuo ospedale di zona se hanno un letto disponibile, prima di provare la #milkcratechallenge”. “Aspetto l’approvazione della FDA prima di partecipare alla Milk Crate Challenge”, aveva ironizzato sempre su Twitter il comico Conan O’Brien. E l’agenzia regolatoria Usa gli ha risposto: “Sebbene ci occupiamo del latte, non possiamo consigliarti di provarla. Magari godersi un bel bicchiere e restituire tutte quelle casse al supermercato?”. «Questa sfida – ha concluso Deu – non ha alcun senso dal punto di vista della sicurezza».

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]