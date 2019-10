Dopo le 6 ore di accertamento per la morte cerebrale, il bambino di 6 anni precipitato per 13 metri nella tromba delle scale della scuola è stato dichiarato deceduto. Lo comunica l’ospedale di Niguarda dove il piccolo era stato ricoverato dopo l’operazione d’urgenza per la pressione intra-cranica.

Milano, è morto il bambino caduto dalle scale della scuola

«In riferimento al bambino caduto a scuola a Milano il 18 ottobre – si legge nella nota rilasciata dall’Ospedale Niguarda – si comunica che alle ore 9.53 di questa mattina è stato avviato l’accertamento di morte con criteri neurologici, che durerà almeno 6 ore». Poi l’annuncio del decesso nel pomeriggio:«Si comunica che è terminato l’accertamento di morte con criteri neurologici ed è stato dichiarato il decesso alle ore 9.53» si legge in una nota dell’ospedale.

Il bambino era precipitato venerdì scorso dal secondo piano per più di 13 metri nella tromba delle scale della scuola elementare Giovanni Battisti Pirelli, di via Goffredo da Bussero 9, a cui era iscritto. Rimangono ancora da chiarire alcuni elementi del tragico e fatale incidente: il pm di Milano aveva immediatamente disposto degli accertamenti sulla ringhiera e sugli altri presidi antinfortunistici della scuola mentre i Carabinieri avevano interrogato il personale scolastico e le maestre.

(Credits immagine di copertina; la facciata della scuola elementare, immagine presa da Google Maps)