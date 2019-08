Milano Finanza affida il ministero dell’Economia alla Vergine Maria

La Vergine Maria sulla copertina di Milano Finanza ‘nominata’ nuovo ministro dell’Econimia. Non è uno scherzo. Il quotidiano economico-finanziario italiano con sede a Milano propone – con un pizzico d’ironia – una soluzione alternativa per risanare i gravosi costi che ha dovuto sostenere il governo Conte. E per far sì che il nuovo esecutivo trovi i 35 miliardi (ma qualcuno dice che ne servano 40) necessari alla legge di Bilancio – di cui almeno 23 solo per evitare l’aumento dell’Iva – Milano Finanza è assai pessimista, tanto che invoca il miracolo. «Qualsiasi nuovo governo avrebbe pochissimo tempo a disposizione per negoziare con le autorità europee dopo le elezioni anticipate, perché le scadenze sarebbero imminenti», si legge nell’articolo.

Quanto è costato il governo Conte all’economia italiana

L’articolo, a firma di Ester Corvi e Manuel Follis, prende approfonditamente in esame i dati a disposizione: seppur i mercati abbiano reagito positivamente alla caduta del governo, quello appena trascorso è stato un anno vissuto pericolosamente: «Il governo gialloverde è costato 5 miliardi di interessi extra sui Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) e un -6% a Piazza Affari».

Un’attenta analisi della situazione l’ha fatta anche SocGen, la settima banca nella Classifica per capitalizzazione dei gruppi bancari della zona Euro. Uno dei problemi più gravi, secondo gli analisti francesi, riguarda «l’assenza di crescita» dei titoli di Stato italiani, anche se non sono del tutto pessimisti da un punto di vista economico su un possibile governo giallorosso. A patto che «nel pieno delle sue funzioni, sia in grado di realizzare un piano di bilancio credibile». Secondo Dennis Shen, analista economico, un accordo di governo tra Movimento Cinque Stelle e Pd, anche se temporaneo, sarebbe «l’esito più favorevole per il mercato, con il Pd che potrebbe controbilanciare le tendenze più favorevoli alla spesa del M5S».

Da Salvini a Milano Finanza, quando la Vergine Maria diventa un’immagine politica

Non è la prima volta che l’immagine della Vergine Maria viene utilizzata in ambito politico. Prima di Milano Finanza, è stato il ministro dell’Interno Matteo Salvini – con un post su Twitter e Instagram – a ringraziare la madre di Gesù. E lo ha fatto all’indomani dell’approvazione del Decreto Sicurezza bis. «Il decreto sicurezza, più poteri alle forze dell’ordine, più controlli ai confini, più uomini per arrestare mafiosi e camorristi, è legge – scrive il vicepremier su Twitter – Ringrazio voi, gli italiani e la Beata Vergine Maria».

Numerose sono state le critiche che ha ricevuto il leader della Lega per l’accostamento di un’immagine religiosa al mondo della politica. Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, ha scritto su Twitter: «Questo è tempo di resistenza umana civile e religiosa», per poi pubblicare su Instagram un’immagine della Madonna con addosso un giubbotto di salvataggio, in piedi su un gommone in mezzo al mare e con le mani in preghiera.

[CREDIT PHOTO: SCREENSHOT COPERTINA MILANO FINANZA]