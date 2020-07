Mihajilovic dice che Caressa è «quello piccolino là, marito della Parodi» | VIDEO

Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa ai microfoni di Sky Sport. L’allenatore del Bologna è andato su tutte le furie nella serata di ieri, nel post partita di Bologna-Sassuolo, partita che i felsinei hanno perso con il punteggio di 1-2. L’allenatore non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti, ma ha fatto un piccolo monologo in cui ha attaccato il direttore di Sky Sport, quel Fabio Caressa che nel corso della puntata del Club dello scorso week-end è stato accusato di non aver celebrato abbastanza la vittoria del Bologna contro l’Inter.

LEGGI ANCHE > Quando Salvini dava del ‘piangina’ a Mihajlovic

Mihajlovic contro Caressa a Sky, il video

«Dico una cosa e poi me ne vado – ha esordito Mihajolvic contro Caressa -. L’altra sera ho visto la trasmissione dove si tolgono le giacche condotta da quel piccolino lì, il marito di Benedetta Parodi. Non hanno detto una sola parola sulla vittoria del Bologna, sembrava Inter Channel. Così è una vergogna, ho assistito a mezz’ora di trasmissione e non mi sembra che sia giornalismo questa roba qui».

Mihajlovic contro Caressa, la reazione in studio

Il monologo di Sinisa Mihajlovic contro Fabio Caressa è andato avanti per circa un minuto e mezzo, che ha compreso anche una analisi piuttosto superficiale della partita tra Bologna e Sassuolo di ieri sera, nel corso della quale lo stesso allenatore è stato espulso per proteste. Successivamente, in studio è calato il silenzio, con Alessandro Bonan – conduttore di serata – che non è riuscito a replicare alle durissime parole di Mihajlovic contro il direttore di Sky Sport: «Vorrei solo che Fabio fosse qui per poter replicare» – ha accennato timidamente il giornalista, che non ha fermato il fiume in piena che è stato Sinisa Mihajlovic.

Mihajlovic contro Caressa, le critiche della stampa sportiva

L’allenatore del Bologna, nella scorsa estate, è diventato un vero e proprio simbolo di sportività e di sacrificio, per la sua lotta contro la leucemia. Per questo motivo, è stato descritto sempre come un vero e proprio idolo da giornali e televisioni sportive. Quegli stessi giornali che, adesso, dopo la sua uscita infelice nella serata dell’8 luglio ai microfoni di Sky Sport lo stanno aspramente criticando.

Negli ultimi giorni, prima del rientro in campo, Mihajlovic aveva anche manifestato alcune simpatie politiche, affermando di stare dalla parte di Matteo Salvini. Il leader della Lega ne aveva subito approfittato per utilizzare l’apprezzamento di Mihajlovic nella sua propaganda politica. Dimenticando che, in passato, tra i due c’erano stati degli screzi a livello sportivo (Salvini è un grande tifoso del Milan) che avevano portato il leader della Lega a definirlo un ‘piangina’.