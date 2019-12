Si conclude un altro anno e come sempre è tempo di bilanci, anche per quanto riguarda i film e le serie tv del 2019. Noi abbiamo stilato la nostra classifica personale per quanto riguarda i migliori di questa ultima straordinaria annata, ma ci sono anche critici che in tutto il mondo hanno visto centinaia di film dando il loro verdetto. Questo risultato è riportato da due aggregatori che da sempre certificano la qualità di un prodotto: Rotten Tomatoes e Metacritic.

Rotten Tomatoes indica quanta è la percentuale di recensioni positive riportate da un film, mentre Metacritic assegna un valore numerico da 0 a 100 ad un film. Per quanto riguarda il primo a trionfare è Avengers: Endgame, epica conclusione dei primi dieci anni di MCU, con oltre 500 recensioni con il 94% del valore. Ci sono anche film con valori superiori come The Irishman (96%), Toy Story 4 (97%), Cena con Delitto (97%) e Parasite (99%).

Top film 2019 Rotten Tomatoes

Avengers: Endgame – Tomatoer: 94% | Numero di recensioni: 501 Us – Noi – Tomatoer: 93% | Numero di recensioni: 509 Toy Story 4 – Tomatoer: 97% | Numero di recensioni: 421 Cena con Delitto – Knives Out – Tomatoer: 97% | Numero di recensioni: 401 Parasite – Tomatoer: 99% | Numero di recensioni: 340 The Irishman – Tomatoer: 96% | Numero di recensioni: 400 Booksmart – La rivincita delle sfigate – Tomatoer: 97% | Numero di recensioni: 337 The Farewell – Una Bugia Buona – Tomatoer: 98% | Numero di recensioni: 304 Spider-Man: Far From Home – Tomatoer: 91% | Numero di recensioni: 423 Se la strada potesse parlare – Tomatoer: 95% | Numero di recensioni: 337

Metacritic rispetto a Rotten Tomatoes ha una selezione ridotta di critici, ma è considerato un valore di qualità superiore dato che viene espresso in base non alla positività di un film, ma al punteggio in centesimi espresso nelle recensioni. In questo caso a trionfare è Parasite con un eccezionale 96, seguito da Ritratto della Giovane In Fiamme (95), The Irishman (94) e Marriage Story (93), con questi ultimi due destinati a giocarsi l’Oscar al miglior film.

Top film 2019 per Metacritic

Parasite – 96 Ritratto della Giovane in Fiamme – 95 The Irishman – 94 Marriage Story – 93 The Souvenir – 92 Piccole Donne – 91 Cunningham – 89 Uncut Gems – 89 For Sama – 89 The Farewell – Una Bugia Buona – 89

Le serie TV

La classica delle migliori serie tv del 2019 per Rotten Tomatoes è ancor più sorprendente con Fleabag che comanda con uno straordinario 100% di consensi ed è davanti alle altre per il numero di recensioni visto che tutte hanno ottenuto questa percentuale. Non c’è alcuna traccia ne di Game of Thrones, che ha trionfato agli ultimi Emmy Awards con la contestata ultima stagione, ma neppure delle acclamate The Handmaid’s Tale e Lucifer. Non sorprende non trovare La Casa di Carta, prodotto più visto di Netflix ma inviso alla critica, ma neppure prodotti attesissimi come The Crown. Delusione per l’acclamato “The Morning Show” di Apple TV che è uno dei grandi esclusi.

Migliori serie tv 2019 per Rotten Tomatoes

Fleabag (stagione 2) Undone (stagione 1) Barry (stagione 2) Better Things (stagione 3) Tuca e Bertie (stagione 1) One Day at a Time (stagione 3) BoJack Horseman (stagione 6A) Dark (stagione 2) A Discovery of Witches (stagione 1) Broad City (stagione 5)

In questo caso rispetto ai film per MetaCritic a trionfare è Fleabag, confermando i risultati di Rotten Tomatoes. Anche qui il grande assente è Game of Thrones, mentre sale al secondo posto Better Things seguito da Homecoming di Beyoncé. Clamorose anche le assenze di Chernobyl, Watchmen e True Detective 3 tutte serie incensate dalla critica.

Top serie tv 2019 per Metacritic