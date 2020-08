La suggestione di fine agosto: Messi alla Juventus. Ma i bianconeri smentiscono la trattativa

La bomba di calciomercato lanciata nella tarda serata di venerdì da L’Equipe è durata poche ore. Il quotidiano francese aveva parlato di contatti tra il Jorge Messi – padre del numero 10 argentino, in rotta con il Barcellona – e la Juventus. Non si parlava di accordi trovati, ma di sondaggio da parte del club bianconero. Ma gli stessi vertici della società campione d’Italia hanno smentito questa notizia. Gioco delle parti o verità? Accadde una vicenda simile con Cristiano Ronaldo (con una trattativa condotta in gran segreto prima dell’annuncio), ma la sostenibilità economica dell’operazione Messi alla Juve sembra essere l’indicatore per poter smentire quello che sarebbe stato il colpo di mercato più clamoroso degli ultimi decenni.

Sul web, dopo la notizia riportata da L’Equipe, è partita la corsa a trovare soluzioni per rendere sostenibile quell’esborso economico. Nonostante la smentita dei bianconeri – arrivata venerdì sera nel corso degli approfondimenti sul calciomercato a Sportitalia e confermata oggi da Tuttosport, quotidiano molto vicino a casa Juventus -, si parla di come Adidas (sponsor comune di Messi e della Juve), potrebbe essere il classico punto d’aggancio per portare a dama questa clamorosa trattativa.

Messi alla Juve, i contatti con il padre smentiti dal club bianconero

Suggestioni? Probabilmente sì. Con l’eventuale (al momento improbabile, ma le vie del calciomercato sono infinite) arrivo di Messi alla Juve, i bianconeri avrebbero in rosa i due migliori calciatori dell’ultimo decennio: la Pulce argentina e Cristiano Ronaldo. Tanto talento, però, equivale a tanti soldi. L’eventuale arrivo del campione argentino alla corte di Andrea Pirlo peserebbe tantissimo sulle casse bianconere. Per questo motivo, per il momento, il club ha comunicato di non aver neanche mai pensato al suo ingaggio.

La situazione con il Barcellona

Oltretutto la situazione in casa Barcellona è ancora tumultuosa. Ancora non è chiaro, nonostante quel famoso burofax, se Lionel Messi possa usufruire della clausola (inserita nel suo contratto) per liberarsi a parametro zero dai blaugrana (nell’accordo c’è una clausola rescissoria da 700 milioni di euro). E nel club catalano è in corso una vera e propria bufera che coinvolge il presidente Bartomeu.

