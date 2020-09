Mentana e la svolta dei Cinquestelle: “Finito il vecchio movimento, ora sono forza di governo”

Enrico Mentana su M5s non le manda a dire: “È finito il Movimento che abbiamo conosciuto, ora sono una forza di governo”. Frasi che faranno discutere, specialmente gli stessi elettori o sostenitori dei pentastellati, quelle dette dal direttore del TGLa7 al programma PiazzaPulita. Riflessioni che riguardano il mutamento del M5s ma anche di tutto il mondo politico che li circonda.

Mentana su M5s: “Fa tutte le cose che all’opposizione chiedeva di non fare”

Rispondendo alla domanda di Corrado Formigli, Mentana su M5s ha spiegato che, secondo lui, il fatto che il Movimento sia cambiato rispetto alle origini è dimostrato dal fatto che un tempo “non avrebbe mai accettato di andare al governo prima con la Lega e poi con il PD”. Considerazioni che Mentana giustifica sottolineando che adesso che è al governo, il Movimento “fa tutte quelle cose che dall’opposizione chiedeva di non fare”. Gli esempi sono tanti, continua Mentana, elencando il voto in Europa per Ursula Von der Leyen, ma anche i via libera dei governi Conte a Tav e Alta velocità in tutto il Paese oltre al “sì al ponte sullo stretto. “Tutti noi abbiamo finito le medie, il liceo e siamo andati all’università” prosegue il ragionamento di Mentana su M5s che ribadisce come gli ex grillini siano cresciuti e questo abbia per forza di cose cambiato il Movimento e la sua politica.

Mentana su M5s: “Adesso duri contro l’hate speech e la gogna social”

L’intervento di Mentana su M5S a PiazzaPulita continua con un altro esempio del cambiamento di atteggiamento dei pentastellati nei temi e nei comportamenti delle origini. Per il direttore del TgLa7 infatti adesso gli ex grillini sono “sanamente intolleranti contro l’hate speech e la gogna contro i suoi ministri”. Posizioni molto diverse, fa notare Mentana, rispetto a quando il Movimento era all’opposizione e “ha animato molto i social”. I Cinquestelle non sono però gli unici ad aver rinnegato almeno parte delle loro convinzioni politiche, secondo Mentana. “Tutte le forze politiche sono andate pesantemente in contraddizione – spiega infatti il direttore del TgLa7 – “è il gioco della politica: tu per governare o mettere all’opposizione il tuo avversario mortale devi accettare dei compromessi. E li hanno accettati tutti”.