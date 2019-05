Giorgia Meloni pesca le zucchine di mare (nel fiume) | VIDEO

Giorgia Meloni sembra farlo apposta. Ogni venerdì pomeriggio, poco prima della diretta di Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi su La7 che ultimamente l’ha presa di mira con video di satira (si veda quello sul Global Compact o il tormentone Ollolanda), sfoggia una clip che non può non essere presa in considerazione dagli autori della trasmissione della prima serata del venerdì di La7.

Giorgia Meloni pesca le zucchine di mare

Ieri, in una sua diretta, aveva detto che «non possiamo pensare a un’Europa che, su suggerimento di Macron, deve decidere il diametro delle zucchine che vengono pescate nei mari italiani». Ovviamente si è trattato di un lapsus (Giorgia Meloni, nonostante il riferimento al diametro dell’ortaggio, ha affermato che avrebbe voluto far riferimento alle vongole), ma la sua gaffe è diventata immediatamente virale sui social network, tanto da stimolare la realizzazione di una serie di meme ironici sul tema.

Delle zucchine di mare, pare, si siano accorti anche nello staff italiano del sito del Parlamento europeo. Via social network, infatti, ha specificato che illustrare gli standard dei prodotti da commercializzare in Europa è una misura per garantirne la qualità e la sicurezza. Aggiungendo sarcastico: «per le zucchine di mare ci stiamo attrezzando».

L'UE fissa degli standard a ortaggi e pesca per renderli più competitivi, più sani e più sostenibili.

Per le #zucchinedimare ci stiamo organizzando — PE Italia (@PE_Italia) May 3, 2019

La Meloni ha esultato. Nel video, infatti, si fa riprendere mentre – con una canna da pesca in mano – cerca di tirar su da un fiume (sic!) una zucchina di mare. All’inizio della clip si lascia andare anche a una bella fischiettata. E dice che grazie a questa sua gaffe in Europa e in Italia si sono accorti della proposta del suo partito sui prodotti del settore agroalimentare.

🔴 GRANDE SCOOP DEI MEDIA ITALIANI! 🔴

“La Meloni crede che le zucchine si peschino!” pic.twitter.com/lgqQB3fJAG — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) May 3, 2019

