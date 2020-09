L’assurda bufala di Giorgia Meloni che indossa gli orecchini con il volto di Mussolini

Sui social network circola di tutto: fake, disinformazione, pensieri estrapolati e non contestualizzati e bufale di vario genere. Poi c’è una categoria molto particolare: quella dei fotomontaggi. Ce ne sono alcuni realizzati in maniera ‘professionale’ e difficilmente individuabili se non dopo un accurato lavoro di verifica. Ce ne sono altri, invece, che sono talmente paradossale dallo stentare a credere che qualcuno possa ritenerli veri (o verosimili). In questo ultimo settore rientra la foto di Giorgia Meloni orecchini duce.

LEGGI ANCHE > Meloni dice che Mattarella potrebbe sciogliere le Camere per volontà popolare. Ma non è così

«Meloni con gli orecchini col duce….e ho detto tutto…..», recita il post che accompagna questo banale (ed evidente fotomontaggio). Eppure qualcuno ci ha creduto. Ecco l’immagine diffusa sui social network.

Meloni orecchini duce, la paradossale bufala sui social

La realtà della foto di Giorgia Meloni che indossa gli orecchini con il volto di Benito Mussolini è, ovviamente un’altra. Come spiega Butac, infatti, la fotografia originale è di proprietà di Getty Images e acquistabile a questo link. E nello scatto originale, anche se è lapalissiano sottolinearlo, la leader di Fratelli d’Italia non indossa alcun orecchino. Tantomeno uno con l’effige del duce.

Banali fotomontaggi che suscitano banale curiosità

Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo fotomontaggio, come molti altri che abbiamo incontrato (e incontriamo quotidianamente) sui social network. Bufale pesate e costruite per aizzare una contesa politica che già di per sé vive di toni accesissimi in ogni singolo giorno.

(foto di copertina: da Facebook)