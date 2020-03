Giorgia Meloni come Salvini: «Caro Conte, o chiudi o non chiudi»

Il centrodestra fa fronte comune e reputa il decreto Italia zona rossa (o zona protetta) annunciato lunedì 9 marzo dal presidente del Consiglio non sufficiente. Dopo Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni ha dedicato un post social alla decisione del governo, sottolineando come ci siano ancora dei tasselli in ballo che rendono il provvedimento efficace. La leader di Fratelli d’Italia dice che il Dpcm sia il sintomo di una profonda confusione all’interno dell’Esecutivo e annuncia quel che chiederà oggi al capo del governo.

LEGGI ANCHE > Salvini dice che l’Italia zona rossa non basta e chiede 70 miliardi di fondi per l’emergenza

«Si limitano fortemente tutti gli spostamenti, ma si lasciano operativi i mezzi del trasporto pubblico per permettere alle persone di recarsi al lavoro – ha scritto Giorgia Meloni su Facebook -. E se i movimenti sono fortemente sconsigliati, perché le attività lavorative continuano ad essere aperte con tutto ciò che ne consegue, per datori di lavoro e lavoratori? Perché le attività commerciali private, che non sono strutture di volontariato o della Croce Rossa, dovrebbero rimanere aperte? Se il Governo reputa, per ragioni medico sanitarie, di dover adottare misure molto restrittive, è giusto che lo faccia. Ma deve essere coerente».

Giorgia Meloni attacca la confusione nel governo

Poi si rivolge direttamente al presidente del Consiglio: «O chiudi o non chiudi, caro Presidente Conte. E se chiudi, come probabilmente è giusto fare, mentre lo fai devi spiegare con chiarezza alle persone come si devono comportare, e come il governo intende garantire che ci siano per tutti i servizi essenziali». Il discorso della leader di Fratelli d’Italia prosegue anche andando a toccare l’aspetto economico.

Il fondo da 30 miliardi per l’emergenza

Come detto da Matteo Salvini qualche ora prima, anche Giorgia Meloni sottolinea come i 7,5 miliardi stanziati dal governo siano insufficienti e riporta in auge la proposta di un fondo da 30 miliardi di euro (come fatto nella conferenza stampa della scorsa settimana) per gestire l’emergenza non solo sanitaria, ma anche economica. Il leader della Lega, invece, ne chiede 70.

(foto di copertina: da Stasera Italia, Rete4)