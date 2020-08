Su Novella 2000 Giorgia Meloni diventa la «sirena tricolore»

In origine fu Matteo Renzi con il giubbotto di pelle à la Fonzie. Poi toccò a Matteo Salvini posare tra le lenzuola di un letto indossando solamente una cravatta verde. Oggi, come ogni ‘buon’ leader che si rispetti, è la volta di Giorgia Meloni in costume tricolore. L’immagine appare sulla copertina dell’edizione (in edicola dal 12 agosto, anche in versione digitale) di Novella 2000. La segretaria di Fratelli d’Italia posa con l’effige nazionale che dà spazio al titolo: «La sirena tricolore».

LEGGI ANCHE > Gli insulti e il body shaming dell’ex sindaca di Rho contro Giorgia Meloni

La copertina di Novella 2000, settimanale di cronaca rosa diretto da Roberto Alessi, ha fatto il giro del web diventando virale. Giorgia Meloni in costume tricolore, infatti, è diventato argomento di discussione sui social. Alcuni si sono concentrati sulla bandiera che non ha strisce verticali (ricordando, vagamente, quella dell’Iran). Ma nella moda tutto è lecito e la leader di Fratelli d’Italia non è la prima, e non sarà l’ultima, a indossare indumenti simili.

Meloni in costume tricolore sulla copertina di Novella 2000

Altri, invece, come classico malcostume social, stanno attaccando quell’immagine di Giorgia Meloni in costume con i classici stereotipi tipici del body-shaming. Atteggiamenti criticabili e condannabili dato che una persona può essere criticata – anche aspramente – per le proprie idee e non per il proprio fisico. Insomma, quella copertina di Novella 2000 (come spesso accade in questo occasioni) ha acceso un dibattito social che, nell’epoca del web, era quasi inevitabile.

La critica può esser solo all’ostentazione

L’unico cavillo polemico si può fare sulla scelta di indossare e mostrarsi con quel costume che ammicca al patriottismo. Il tricolore sui costumi, infatti, è spesso utilizzato dagli atleti che rappresentano il nostro Paese agli Europei, Mondiali di nuoto e Giochi Olimpici. Ma nell’Era dell’apparenza, la stessa dell’Inno di Mameli sacrifica sull’altare del mixer del Papeete, tutto è lecito.

(foto di copertina: da prima pagina Novella 2000 del 12 agosto 2020 + profilo Instagram di Giorgia Meloni)