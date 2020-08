Il discorso della first lady Melania Trump, una rara ricorrenza, era uno dei più attesi della convention repubblicana di quest’anno. Secondo la sua portavoce, ogni singola parola dell’intervento di Melania sarabbe stata scritta e pensata da lei, senza l’aiuto di professionisti.

Melania ha elogiato l’«onestà» e l’«autenticità» del marito e presidente Donald Trump, dicendo che gli americani hanno bisogno della sua leadership ora più che mai.

L’autenticità dei discorsi della first lady è particolarmente importante nel suo caso, visto il clamoroso caso di plagiarismo del 2016, in cui il suo intervento era praticamente identico ad un precedente discorso di Michelle Obama.

Quest’anno, però, Melania Trump si è decisamente distinta perché è stata una dei pochissimi a parlare della pandemia di Covid-19 e a rivolgersi direttamente alle vittime durante la convention. Il discorso si è tenuto davanti ad un piccolo pubblico alla Casa Bianca, una decisione che non è piaciuta a molti, in quanto la first Lady ha parlato da un podio presidenziale.

Ecco cosa ha detto Melania Trump

«Come tutti voi, ho riflettuto sulle tensioni razziali del nostro Paese», ha detto Melania davanti ad acluni ufficiali pubblici e al presidente e marito Donald. «E’ una realtà dura e non siamo fieri di alcune parti della nostra storia. Vi incoraggio a concentrarsi sul futuro mentre impariamo dal passato».

Continuando a rivolgersi ai manifestanti che da mesi ormai chiedono giustizia per tutti gli afroamericani maltrattati e uccisi dalla polizia e per il razzismo sistemico che ancora regola le molte istituzioni statunitensi, la first lady ha invitato i cittadini ad unirsi in manieri civile per lavorare insieme e rispettare i valori americani, chiedendo di porre fine alla violenza nel nome della giustizia.

Parlando della pandemia, invece, Melania Trump si è rivolta direttamente ai familiari delle vittime. «Tutta la mia comprensione va a tutti coloro che hanno persone una persona cara e le mie preghiere vanno a chi sta soffrendo», ha detto. «Voglio riconoscere il fatto che, da Marzo, le nostre vite sono cambiate drasticamente».

Nonostante Melania sia stata praticamente l’unica a parlare del dolore e della devastazione provocati dal Covid-19, la first lady ha espresso il suo supporto e la sua fiducia verso l’operato del marito Donald Trump nel controllare la pandemia. Per quanto riguarda il resto dei repubblicani che hanno parlato alla convention fino ad ora, hanno tutti cercato di evitare l’argomento o hanno parlato del Covid come un evento del passato.