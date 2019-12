«Per Natale vorrei Minecraft», ma il nonno capisce male e gli regala il Mein Kampf di Hitler | VIDEO

A chi non è mai capitato di ricevere un regalo indesiderato sotto l’albero di Natale? A ciascuno di noi, almeno una volta nella vita, è successo di rimanere deluso scartando uno dei tanti pacchi durante le festività: dal maglione a collo alto della zia, alla biancheria intima (comunque sempre utile) della nonna, fino ad arrivare a quei pensierini per cui si monta il classico sorriso di circostanza, ma nella mente ci si ripete: ‘Ma cosa ci faccio con questa roba qui’. Ma la disillusione vostra non regge il paragone con quella di un bambino francese che ha ricevuto in dono il Mein Kampf di Adolf Hitler.

La storia arriva dalla Francia e il video della reazione del bambino è diventato virale. Il tutto per colpa di un gap generazionale con il nonno che aveva frainteso la richiesta del giovane nipote. Il piccoli, infatti, aveva chiesto come regalo di Natale l’iconico gioco digitale ‘Minecraft’ che, con il ritorno a una moda vintage anche per quel che riguarda i videogiochi, è stato riadattato anche sulle console di ultima generazione.

Sbaglia regalo e compra il Mein Kampf di Hitler

Ma quel nome, Minecraft, ha mandato in confusione il nonno. Forse a digiuno di nozioni tecnologiche, la sua mente – per via di un nome abbastanza simile – in special modo nella dizione transalpina – è andata subito sul Mein Kampf, la famosissima autobiografia scritta da Adolf Hitler che ha dettato l’agenda della sua politica e dell’ascesa del partito Nazionalsocialista in Germania.

Il nipote aveva chiesto Minecraft

Senza fare ulteriori domande sul perché di quella richiesta di suo nipote, l’uomo ha comprato un’edizione di quel libro, l’ha incartata e l’ha portata al bambino. Lui, entusiasta all’inizio, pensava si trattasse del gioco tanto atteso e agognato. Poi, però, una volta tolta la carta, ecco la delusione: il Mein Kampf. E il nonno è rimasto lì allibito e deluso per questo fraintendimento.

