Ricordate Medioman del GF2? È entrato nello staff della Lega in Piemonte

Il nome di Francesco Maria Gaiardelli dirà, forse, poco a molti. Ma chiamandolo con il soprannome che lo ha reso famoso in tutta Italia abbiamo la certezza che in tanti si ricorderanno di questo personaggio diventato un’icona nel 2001: si tratta di Medioman. Questo, infatti, era il nome che la Gialappa’s Band aveva dato al 48enne che entrò nella Casa del Grande Fratello della seconda edizione. Ora, dopo anni passati lontani dal palcoscenico televisivo, la sua figura torna ad aleggiare in un ambiente ben diverso dalle mura di Cinecittà: è il nuovo consulente del turismo per la Lega in Piemonte.

Non si tratta di un ruolo immeritato, anzi. Francesco Maria Gaiardelli – più noto come Medioman per via dell’imitazione che ne fece Fabio De Luigi – ha tutte le carte in regola per ricoprire quel ruolo nella Regione Piemonte. Come riporta il sito di fact-cheking bufale.net (che ha anche confermato questa notizia), il suo curriculum è ricco di lavori e studi relativi proprio al settore turistico. E è per questo che la Lega in Piemonte ha scelto proprio lui come consulente.

Medioman è il nuovo consulente al Turismo della Lega in Piemonte

È stato, infatti, membro del consiglio di amministrazione del Gal Laghi e Monti in Val d’Ossola, è stato presidente di una Pro Loco, di alcuni musei e ha anche collaborato con una serie di alberghi, oltre ad aver organizzato diversi eventi. E anche i suoi studi confermano come il ruolo di consulente al Turismo della Lega in Piemonte sia un vestito che si adatta bene all’uomo che fu conosciuto come Medioman.

Sulle orme di Rocco Casalino

Ma dietro la parodia c’è di più, anche perché la strada della politica la tentò nelle amministrative di Verbania del 2019 dove si candidò con la Lega (non venendo eletto al consiglio comunale per via delle sole 30 preferenze ottenute). Un caso che riporta alla memoria quello di Rocca Casalino, partito anche lui dal Grande Fratello per poi imporsi nella comunicazione grazie al Movimento 5 Stelle che gli ha permesso di varcare le porte di Palazzo Chigi nel ruolo di portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

