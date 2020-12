Mauro Corona da «Cartabianca» a «Linea Bianca», ma la Rai si scusa per la disattenzione

La Rai sembra non poter più fare a meno di Mauro Corona, nonostante l’azienda l’abbia estromesso dalle sue reti dopo l’ultimo scontro verbale in trasmissione con Bianca Berlinguer, nel corso del quale aveva descritto la giornalista apostrofandola con il termine “gallina!”. Eppure, nel corso della puntata del 12 dicembre del programma Linea Bianca, è andata in onda un’intervista allo scrittore. Sono stati diversi gli spettatori che hanno notato la contraddizione: prima si prende un provvedimento punitivo nei confronti di un ospite che si era comportato in maniera inappropriata, non si accettano le sue scuse (che gli avrebbero permesso, con il consenso di Bianca Berlinguer, di tornare nel programma Cartabianca) e poi lo si ripropone in un altro contenitore televisivo?

Inevitabile, dunque, la reazione di Viale Mazzini, che ha dovuto diramare una nota in cui ha provato a spiegare un equivoco che davvero sembra difficile da comprendere.

«In merito all’intervista allo scrittore Mauro Corona trasmessa nella puntata di ieri di Linea bianca – si legge nella nota diramata dalla Rai -, Raiuno si scusa per la disattenzione di non essersi attenuta alla linea aziendale riguardante la presenza di un ospite che in un altro contesto si è lasciato andare ad un’espressione inaccettabile sul piano della parità di genere in violazione del Codice etico della Rai».

Su Mauro Corona si sta consumando una vicenda che è difficile da inquadrare. Lo scontro con Bianca Berlinguer non è stato l’unico dai toni piuttosto accesi, ed è stata corretta la decisione di sospendere il protagonista ad libitum. Tuttavia, la lite tra lui e la giornalista era stata sanata da uscite pubbliche e messaggi di scuse privati e la stessa Berlinguer si era detta disponibile a riaccogliere Corona nel suo spazio televisivo del martedì di Raitre. Franco Di Mare, direttore di rete, si è del resto impuntato nella fermezza del suo proposito, impedendo qualsiasi tipo di riconciliazione. Una diversità di vedute che ha messo in luce più di un nervo scoperto nella governance della Rai.

L’errore di Raiuno, quindi, non fa che aumentare la confusione intorno all’argomento.