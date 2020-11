Maurizio Costanzo: «Voglio fare un Gf Vip della terza età, con Mattarella, la mamma di Brosio e ci andrei pure io»

Giornalettismo scopre che durante “Casa Chi”, il format Mondadori, Maurizio Costanzo, in collegamento, lancia una clamorosa idea. «Un GF Vip della terza età? È un progetto chiuso in cassetto che non ho dimenticato» – così rivela Maurizio Costanzo.

Maurizio Costanzo progetta il ‘suo’ Gf Vip della terza età

L’autore, giornalista e conduttore, ha già in mente parte del cast. «Ci vedrei bene la mamma centenaria di Paolo Brosio, riconfermerei la De Blank, qualcuno di quelli che si tolgono gli anni, tipo Cristiano Malgioglio, e mi piacerebbe Sergio Mattarella (se serve il barbiere per lui, anche). E in quella Casa ci andrei volentieri pure io e lasciamo Signorini a condurre».