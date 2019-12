La Sardina Mattia Santori non esclude una sua futura candidatura | VIDEO

Parafrasando il titolo di un album di Franco Califano, possiamo sintetizzare le parole di Mattia Santori con un «non escludo una candidatura». Poco dopo il suo intervento in piazza San Giovanni a Roma – durante la grande manifestazione delle Sardine, che hanno riempito la capitale nel pomeriggio di sabato 15 dicembre – il leader del movimento (nato a Bologna) ha risposto alle domande di un giornalista presente in piazza. E a quesito su una sua possibile e futura candidatura politica, lui ha risposto: «Mai dire mai».

Parole che possono voler di molto anche se, per il momento, non dicono nulla. Diciamo che si tratta di un atto di coerenza da parte di Mattia Santori che, qualora decidesse di scendere in politica – nel senso di candidatura, perché la vera ars politica è proprio quella che si fa nelle piazza più che nelle istituzioni, come lui stesso ha sottolineato da piazza San Giovanni -, non potrà esser accusato di non aver dato un segnale ai naviganti.

Mattia Santori e quel «mai dire mai»

Dopo il successo nella manifestazione romana, infatti, le Sardine dovranno decidere cosa fare da grandi. Il loro impegno negli ultimi mesi, infatti, è stato continuo e costante. In molti si aspettano una discesa – prima o poi – del movimento nel calderone della politica. E Mattia Santori, che è il leader di quanto fatto nascere a Bologna, sembra essere la figura centrale di questo progetto.

La politica che parte dal basso

Il giornalista prima gli chiede se da domani (oggi, ndr) sarà lui a esser nominato leader, a tutti gli effetti, delle Sardine, attraverso un apposito organigramma. Mattia Santori prima ha spiegato che non vede l’ora di esser indicato come il vertice perché lui vuole portare avanti la sua idea di una politica che parta dal basso. Il cronista, allora, chiede se si sente pronto a escludere una sua candidatura, e lui replica: «Mai dire mai». Un motto che lo ha accompagnato anche quando in molti non credevano nella riuscita di una grande manifestazione pacifica come quella di piazza San Giovanni.

