Sardine, Mattia Santori: «Mai creduto a Casapound in questa piazza» | VIDEO

È arrivato in piazza San Giovanni, Mattia Santori, il leader del movimento delle sardine. Dalle prime ore del pomeriggio del 14 dicembre a Roma c’è stata una graduale affluenza nel luogo di concentramento individuato dalle sardine per la loro prima manifestazione nazionale. Nei giorni scorsi aveva tenuto banco la polemica con Casapound. Il movimento di estrema destra, raccogliendo un presunto invito da parte degli organizzatori romani, aveva annunciato la sua presenza in piazza. Oggi, però, il leader Simone Di Stefano ha spiegato che la sua era una vera e propria trollata.

Mattia Santori e le dichiarazioni su Casapound a Piazza San Giovanni

«Non ho mai creduto a Casapound in questa piazza – ha detto Mattia Santori ai microfoni di Giornalettismo -, ma ho subito pensato a una provocazione».

In ogni caso, la partecipazione alla manifestazione è evidente sin dai primi momenti e Mattia Santori non può fare a meno di commentare: «Il bello dei nostri eventi è che non sappiamo mai prima quanta gente ci sarà in piazza – ha affermato -. L’importante è esserci e non farsi prendere dalla pigrizia, altrimenti nessuno viene. Oggi saremo in tanti e mi fa molto piacere».

La manifestazione del 14 dicembre delle sardine

Il leader delle sardine ha parlato del suo rapporto con i partiti e con coloro che cercano di mettere un cappello alla piazza e alle manifestazioni. «Al momento è prematuro fare qualsiasi discorso – ha detto -. Adesso pensiamo a questa manifestazione a Roma e a quelle in altre città italiane che si stanno svolgendo in queste ore. Adesso portiamo la nostra gioia e i nostri colori nelle piazze, sperando di dare il nostro contributo».