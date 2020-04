La rivelazione di Mattia Santori: «Il Papa mi chiamò a gennaio, incontro saltato per il coronavirus»

«Non l’ho mai detto a nessuno, ma Papa Francesco mi chiamò per esprimere apprezzamenti rispetto a questa ondata di gentilezza e di educazione che avevamo riportato nel panorama politico nel momento caldo delle piazze, ed eravamo rimasti d’accordo per incontrarci, perché quando il Papa ti chiama se hai la possibilità addirittura di chiedergli un incontro male non fa. Poi ovviamente tutto è saltato (a causa dell’emergenza coronavirus, ndr), però il fatto che ci sia un Papa che ti chiama al telefono e ti saluta, credo che sia ‘tanta roba’». A dirlo è stato Mattia Santori, leader delle Sardine, durante un’intervista via Skype con Roberta Benvenuto di AlaNews. «L’assistente mi ha detto: ‘Signor Santori, il Santo Padre vorrebbe conferire con lei’. Io sono sbiancato e ovviamente i primi 10 secondi ho detto ‘Vabbè, sarà uno scherzo, non è possibile’. E invece poi dopo effettivamente era vero. Ho ascoltato tanto, ma era più il gesto di qualcuno che dice: ‘Vi ho visto, mi sono accorto di voi‘», ha detto Mattia Santori.

Il leader delle Sardine ha poi anche detto la sua in merito al futuro post emergenza coronavirus: «Ci aspettano tempi duri. Sappiamo che in tempi di crisi si strappa ancora di più il tessuto sociale che qualcuno aveva interesse a strappare e ci sta dimostrando che ha tutt’ora interesse a farlo. Abbiamo tre grandi alleati: le istituzioni e l’Europa, dove dobbiamo andare a chiedere strumenti diversi. Poi abbiamo le persone, il vicino di casa, le associazioni, la solidarietà, la cooperazione. E la terza forza è la Chiesa. Fermo restando che la politica non deve avere paura di intervenire a sostegno dell’economia, di riconoscere le crisi che ci saranno, di dire parole come regolarizzazione dei migranti, misure di redistribuzione».

[CREDIT PHOTO: FACEBOOK/MATTIA SANTORI]