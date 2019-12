Matteo Salvini trollato a Pescara: «Bravo cumpà, hai vinto. Faccia di m*rda» | VIDEO

Ormai ci siamo abituati, come lo sarà Matteo Salvini. Il leader della Lega, in giro per le strade di Pescara prima di incontrare i militanti del Carroccio in un bar del centro, è stato avvicinato da un ragazzo straniero che prima gli ha stretto la mano, poi gli ha fatto i complimenti con tanto di vigorosa pacca sulla spalla. Alla fine, però, ha svelato il vero intento: insultarlo. Mentre si stava allontanando, infatti, il giovane ha fatto in tempo a dire: «Faccia di m*rda». Matteo Salvini trollato, però, questa volta ha sentito tutto e si è voltato verso di lui, prima dell’intervento delle forze dell’ordine che hanno tenuto il ragazzo a distanza.

Il tutto è andato in scena sul profilo Facebook del segretario della Lega che, attraverso il suo team che cura la comunicazione via social, ha pubblicato in diretta la passeggiata di Matteo Salvini lungo il tragitto che lo ha portato al Bar Ritrovo del parrozzo di Pescara. Nel suo percorso, il senatore è passato per i banchi del mercato di Porta Nuova, dove ha incontrato tantissime persone e scattato diversi selfie.

Matteo Salvini trollato da un ragazzo straniero

E durante questa passerella, ecco il Matteo Salvini trollato. Il ragazzo straniero si è avvicinato al leader della Lega, allungando il suo braccio. Il senatore ha risposto con una stretta di mano. Poi il giovane lo ha abbracciato e dato una pacca sulla spalla dicendo: «Bravo cumpà, hai vinto. Complimenti». Poi l’insulto: «Bravo, faccia di m*rda», con la reazione dell’ex ministro che si volta verso di lui e parla di educazione. Nel video integrale, quello presente sui canali social del leader del Carroccio, si vede il giovane poi circondato dalle forze dell’ordine, mentre Matteo Salvini si allontana e prosegue la propria passeggiata.

(foto di copertina e video: da Profilo Facebook di Matteo Salvini)