Matteo Salvini smentisce di aver incontrato Liliana Segre: «La vedrò più avanti»

«L’incontro con Segre l’avrò più avanti. Io gli incontri che ho li comunico, gli incontri che non comunico per quanto mi riguarda non ci sono». Matteo Salvini a sorpresa smentisce di aver incontrato la senatrice a vita Liliana Segre nella serata di ieri. Una notizia, riportata anche da Giornalettismo, che era stata data da tutti i telegiornali e tutte le principali testate nazionali.

Salvini: «A me è appena arrivato un altro proiettile»

«A me è appena arrivato un altro proiettile. Non piango. In un paese civile non dovremmo rischiare né io né Segre», ha aggiunto Salvini a chi gli chiedeva se rischiasse di più lui o la senatrice per le minacce ricevute. «Io ascolto, è una donna estremamente intelligente. Sono giovane, ho voglia di capire, di imparare e di ascoltare. Farà le sue scelte a prescindere da quello che suggerisce Salvini. Ritengo che sia una donna estremamente intelligente quindi non ha assolutamente bisogno dei miei consigli».

Il presunto incontro tra Matteo Salvini e Liliana Segre

Eppure che Matteo Salvini e Liliana Segre si fossero incontrati sembrava cosa certa. Non erano venuti fuori i contenuti del colloquio per motivi di riservatezza, ma addirittura a confermarlo era stato lo stesso figlio della senatrice: «Un incontro privato che tale doveva restare. Da parte nostra manteniamo un totale impegno alla riservatezza», ha detto Luciano Belli Paci. Sembrava che il leader della Lega si fosse presentato a casa della senatrice a vita sopravvissuta ad Auschwitz accompagnato dalla figlia Mirta di 6 anni. E invece Salvini, con un’uscita a sorpresa che lascia esterrefatti, ha negato di aver bevuto tè (o un mojito) e mangiato pasticcini con Segre. Siamo abituati ormai ai colpi di scena quando c’è Matteo Salvini agli onori della cronaca ma questa proprio non ce la saremmo mai aspettata.

[CREDIT PHOTO: TWITTER/MATTEO SALVINI]