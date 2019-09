Salvini annuncia: «Saremo in piazza anche noi nel giorno della fiducia»

Ala fine anche Matteo Salvini ha detto sì. La Lega seguirà Fratelli d’Italia e lunedì mattina scenderà in piazza – davanti a Montecitorio – durante la fiducia alla Camera del governo Conte-2. Dopo le polemiche delle scorse settimane, con due visioni differenti della gestione delle proteste da parte dell’Opposizione, anche il Carroccio ha deciso di aderire all’iniziativa fortemente voluta da Giorgia Meloni contro la nuova maggioranza composta da M5S, Pd e LeU.

LEGGI ANCHE > Salvini se ne va in vacanza in Trentino e punta il Copasir

«Quando ci sarà la fiducia ci saremo. Poi saremo a Pontida domenica 15 settembre e a Roma sabato 19 ottobre. Ci saremo. Hai voglia che ci saremo – ha detto Matteo Salvini ai microfoni di ai microfoni di Rai Radio1 -. Noi non siamo i centri sociali, noi portiamo le mamme e i papà in piazza, non i delinquenti di sinistra che tirano le molotov ai poliziotti. Noi siamo un’altra roba».

Matteo Salvini e le uova lanciata al comizio di D’Alema

Ricordiamo, però, che lo stesso attuale senatore e segretario della Lega fu condannato a 30 giorni per oltraggio a pubblico ufficiale dopo aver lanciato uova durante un comizio a Milano di Massimo D’Alema. Le sue uova non colpirono l’ex presidente del Consiglio, ma finirono sulle divise di alcuni militari del servizio d’ordine che stavano lavorando durante quel comizio proprio per garantire la sicurezza. Per questo fu denunciato e condannato.

La manifestazione nel giorno della fiducia al Conte-2

Fatto questo inciso storico – ma che occorreva ricordare quando vengono lanciate accuse facendo finta di essere immacolati nella fedina e nella coscienza -, la manifestazione nel giorno della fiducia torna a unire il Centrodestra (con Forza Italia che, però, si è messa in una posizione di attesa e non sembra essere intenzionata a scendere in piazza con gli ex alleati di coalizione). La chiamata di Giorgia Meloni, dunque, ha ricevuto una risposta dopo diversi giorni.

(foto di copertina: ANSA/TIZIANO MANZONI)