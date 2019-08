Salvini e Meloni discutono su quando scendere in piazza

Fratelli d'Italia scenderà in piazza nel giorno della fiducia, la Lega solo il 19 ottobre

Giorgia Meloni non condivide la scelta di Salvini sulla data della manifestazione a Roma

Da qualche ora sono (quasi) all’opposizione insieme e già litigano. Parafrasando le parole di Matteo Salvini sul patto giallorosso alla guida del Paese, possiamo descrivere la situazione che in questi minuti si è venuta a creare tra la Lega e Fratelli d’Italia. Ieri, infatti, c’è stato l’annuncio – direttamente dalla sala stampa del Quirinale – della manifestazione indetta da Giorgia Meloni a Roma nel giorno della fiducia in Parlamento. Oggi, però, il segretario del Carroccio ha ufficializzato la mobilitazione nazionale per il 19 ottobre, sempre nella capitale. Due diverse versioni che hanno portato la leader di FdI ha rimproverare il (quasi) collega di minoranza.

Ovviamente non si tratta di un litigio, ma di una divergenza di opinioni rispetto alla data di una manifestazione che, secondo le idee iniziali, avrebbe dovuto raccogliere tutto l’elettorato (e i partiti) della destra italiana per protestare contro il governo di maggioranza parlamentare (quello tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle) che si sta formando in queste ore di consultazioni a Montecitorio tra l’incaricato (con riserva) Giuseppe Conte e i vari gruppi parlamentari.

Meloni litiga con Salvini sulla data delle proteste in piazza

«Perché organizzi la manifestazione tra due mesi? – ha detto Giorgia Meloni all’AdnKronos rivolgendosi a Matteo Salvini -. La Lega venga con noi quando ci sarà il voto di fiducia». Calendari diversi, all’apparenza. Il Carroccio, infatti, farà la prima adunata a Pontida il prossimo 15 settembre: sarà il primo passo che porterà – secondo le idee salviniane – al grande evento di piazza a Roma del 19 ottobre prossimo. Troppo tardi secondo la leader di Fratelli d’Italia che continua a premere sul tasto della manifestazione non appena sarà formato il governo Pd-M5S.

Le manifestazioni della destra

E nel giorno della fiducia, Giorgia Meloni ha invitato alla manifestazione anche tutti gli elettori delusi dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico. Un pastone che, secondo la leader di Fratelli d’Italia, dovrebbe coinvolgere tutti gli italiani. Chissà se alla fine, il centrodestra (anzi, la destra) si farà trovare unita a questo evento, o si segnerà la prima frattura di due anime che hanno simili ideali ma voglia di fare ben diversa.

(foto di copertina: Cosimo Martemucci/SOPA Images via ZUMA Wire)