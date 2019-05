Matteo Salvini e il confronto con Conte su Padre Pio

La fede in Padre Pio sembrava appannaggio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Matteo Salvini si è recato in visita a Pietrelcina

Il guanto della sfida è lanciato, anche se il terreno è piuttosto inusuale per Matteo Salvini. Il vicepremier, infatti, ha annunciato che la sua agenda politica di oggi, 6 maggio 2019, prevede anche un comizio in provincia di Benevento, a Pietrelcina, luogo di nascita di Padre Pio, o meglio di San Pio.

Matteo Salvini e la visita al santuario di Padre Pio

In questi minuti, infatti, il ministro dell’Interno si è recato al santuario di Padre Pio nel comune del Beneventano e, insieme al sindaco della cittadina, ha fatto il suo saluto alla città. Un vero e proprio derby nel governo giallo-verde se si pensa alla particolare devozione che Giuseppe Conte nutre nei confronti del santo con le stimmate.

Nel corso di una delle sue primissime interviste televisive, nei salotti di Porta a Porta, il presidente del Consiglio aveva mostrato una medaglietta del santo a Bruno Vespa, affermando di portarla sempre nel portafoglio. Una sorta di ricordo personale, reso ancora più forte dal legame con San Giovanni Rotondo e con un suo zio frate che accoglie i fedeli in pellegrinaggio nel secondo luogo simbolico nella vita di Padre Pio, dove è morto e dove ha sede un grande santuario, affiancato da imponenti strutture medico-sanitarie.

Matteo Salvini e il confronto con Conte anche su Padre Pio

Matteo Salvini non è nuovo a delle trovate spirituali nel corso della sue campagne elettorali: prima delle elezioni del 4 marzo, aveva giurato sul vangelo, brandendo un rosario in mano, di fare sempre gli interessi del popolo italiano nel caso in cui fosse diventato presidente del Consiglio. Ora, dopo aver sottratto la scena a Giuseppe Conte nel terreno della politica, vorrà contrastare la sua supremazia anche nella fede e nell’ispirazione nei confronti di Padre Pio.