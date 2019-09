Matteo Renzi va pazzo per Tommaso Paradiso, e nessuno dei due ha paura

Tra scissionisti ci si intende. L’indie e la politica hanno vissuto una giornata molto difficile il 18 settembre. Tommaso Paradiso ha lasciato i TheGiornalisti, Matteo Renzi ha lasciato il Partito Democratico. La coincidenza ha scatenato l’ironia dei social network e non solo: Rolling Stone ha pubblicato una ri-edizione della copertina dedicata a Tommaso Paradiso, con però la Faccia di Matteo Renzi, dal titolo “The Scissionisti”. Ma non è solo la rete ad aver creato un parallelo: l’ex dem ha infatti ricondiviso su twitter il nuovo singolo dell’ex TheGiornalisti

Matteo Renzi va pazzo per Tommaso Paradiso

«La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti è veramente bella: non avere paura. No, non avere paura. Bellissima» cinguetta Matteo Renzi pubblicando il video estratto del nuovo singolo di Tommaso Paradiso. “Non avere paura” sembra quasi un augurio che si autodedica Matteo Renzi, ora che ha preso la via del solitario con il nuovo progetto “Italia Viva”. E neanche Tommaso Paradiso sembra avere paura: dopo le polemiche sui suoi social network non fa altro che condividere ringraziamenti ai fan che gli sono stati accanto e hanno ascoltato il nuovo brano, che è anche la colonna sonora della nuova stagione di Baby. E chissà che non diventi anche la canzone ufficiale di Italia Viva.

La prima canzone di Tommaso Paradiso dopo la “scissione” dei TheGiornalisti è veramente bella: non avere paura. No, non avere paura. Bellissima pic.twitter.com/QZwn9sfLyt — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 26, 2019

