Matteo Pessina e il suo social diario di bordo

Il calciatore ventiquattrenne della nazionale italiana ha deciso sin dai primo momenti di Euro2020 di mettere per iscritto le sue emozioni, in un social diario di bordo su Instagram

I retroscena della nazionale rappresentano la parte più intrigante dell’avventura calcistica azzurra, ma se un tempo ci si affidava ai giornali e alle voci di corridoio per sapere di più sulle emozioni e sulle esperienze vissute dai giocatori dopo il fischio di fine partita, adesso – in questo Euro 2020 – ci basta aprire Instagram e andare sul profilo di Matteo Pessina, che da quando sono iniziati gli europei documenta sotto forma di diario di bordo tutto ciò che succede nel dietro le quinte.

Il diario di bordo di Matteo Pessina

Matteo Pessina ha 24 anni ed è un calciatore dell’Atalanta, per lui è la prima volta nella squadra della nazionale e quelle che sono le emozioni di tanti, di tutti i componenti della squadra, vengono messe nero su bianco dal giovane calciatore, che al rientro a Coverciano – dopo ogni partita – raccoglie i suoi pensieri e li condivide sul suo profilo Instagram.

Pessina è stato protagonista in questo Euro 2020 di due goal, uno contro il Galles e l’altro contro l’Austria, ma sicuramente dai più social verrà anche ricordato per il suo diario di bordo, poiché tra le righe dei suoi racconti si percepisce tutta l’emozione di un giovane ragazzo che sta realizzando il sogno della sua vita e che, in quest’avventura calcistica, vuole portare con sé anche chi non ha mai visto un campo da calcio.

Il diario di bordo è suddiviso in episodi, il primo risalente al 17 giugno dopo la partita con la Svizzera, il secondo al 24 giugno, il terzo al 30 e l’ultimo ad appena 15 ore fa.

Le emozioni del quarto episodio

Pessina ha così tanto fidelizzato i suoi lettori che, a due giorni dalla finale degli europei contro l’Inghilterra, in molti non aspettavano altro che le sue parole, che sono una prova tangibile delle emozioni di chi sta vivendo dall’interno l’avventura.

Sotto al post si leggono infatti commenti come «Aspettavo solo questo» oppure «Aspetto l’episodio finale»; possiamo dunque azzardare col dire che probabilmente le pagine di diario social di Pessina siano una caratteristica di questo europeo, a cui ci si è talmente tanto affezionati da far finire il nome dell’autore in tendenza su Twitter.

Le possibilità a cui apre il mondo digitale sono davvero infinite e ogni giorno qualcuno trova un modo nuovo e originale per distinguersi tra le pieghe di profili social invece conformi agli standard.

Le pagine virtuali del diario di bordo di Matteo Pessina sono scorrevoli e ben scritte, un amore – quello per la scrittura – probabilmente trasmessogli dalla nonna, che insegnava latino. Leggere i suoi pensieri è un piacere anche per i lettori, d’altronde il calciatore non ha mai nascosto di amare anche la cultura, oltre che il calcio, per questo è iscritto all’università, precisamente al corso di Economia e Management alla Luiss di Roma.

Con i suoi episodi su Instagram, Pessina ha sicuramente centrato il tiro, oltre che la porta.