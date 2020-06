Il ‘sobrio’ confronto ‘politico’ tra Salvini e Mastella al suon di «vecchiaia» e «pernacchie»

Bell’atmosfera. I primo caldi estivi diventano sempre più torridi vedendo quel che sta già accadendo con l’avvio delle campagne elettorali in vista delle Regionali di settembre (a breve dovrebbe essere comunicato il giorno ufficiale). Il centrodestra ha già deciso tutti i sei candidati, mentre nel centrosinistra i giochi sembrano esser fatti (con l’incognita pentastellata in alcune realtà), anche se con qualche inevitabile tensione interna, come in Puglia. Nel frattempo si è accesa un’elevata diatriba tra due personaggi: Clemente Mastella contro Salvini, e viceversa.

A infiammare gli animi ci ha pensato il leader della Lega che, in occasione della presentazione del candidato del Centrodestra in Campania – Stefano Caldoro -, ha attaccato il sindaco di Benevento. Il tema? Quello dell’anzianità. Già da questo possiamo capire come i toni del dibattito siano ben lontani dal concetto più puro di politica, ma purtroppo questo è un declivio a cui siamo tristemente abituati. Ma se gli insulti per l’età, politica e non solo, sono il simbolo dei tempi che corrono, la risposta di Mastella non è da meno.

Mastella contro Salvini e l’accoglienza con una sonora pernacchia

«Salvini non è un leader vero è un teatrante che non ha nulla, non ha presenza scenica e non sa nulla della dimensione napoletana e campana e quindi cerca di fare a cazzotti con me. Mi meravigliano molto quelli che lo votano – ha detto Clemente Mastella nella sua intervista a Il Mattino -. Io appartengo alla fiera stirpe dei sanniti, lo accoglierò alle forche caudine con una grossa e sonora pernacchia».

Il leader della Lega e la tappa a Benevento

Mastella contro Salvini, con il leader della Lega che ha già annunciato la sua visita a Benevento proprio per la campagna elettorale a sostegno di Stefano Caldoro. Le premesse per un dibattito politico sembrano essere del tutto disattese. Ma tempora currunt per la vera ‘politica’, trasformata in teatro dell’assurdo con reazioni alla ‘Bagaglino’ (con tutto il rispetto per Pippo Franco e il suo gruppo di comici).

