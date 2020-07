Il motivo che ha spinto Massimo Boldi a lasciare Irene Fornaciari

Massimo Boldi, 74 anni, ha lasciato Irene Fornaciari, 40 anni. Lo ha raccontato dalle colonne del settimanale Oggi, che ha riportato in esclusiva le motivazioni che hanno spinto l’attore a interrompere la sua relazione sentimentale. Una relazione che era iniziata qualche mese fa e che sembrava ben avviata, tanto che Massimo Boldi aveva persino pensato di sposare la stessa Irene.

LEGGI ANCHE > Massimo Boldi presenta la fidanzata in tv: «Le ho regalato l’anello»

Massimo Boldi ha lasciato Irene Fornaciari

«Avevamo preso anche una casetta a Lucca per noi due – ha detto Massimo Boldi – e avevo persino pensato di sposare Irene. Ma poi ho capito che sarebbe stata una decisione da egoisti, che potevo darle troppo poco, mentre lei merita altro».

E dire che soltanto qualche mese fa, l’attore aveva presentato la sua Irene anche ai media televisivi. Una svolta dopo la scomparsa di Marisa, la moglie dell’attore, dopo 30 anni di matrimonio. «La verità è che io cerco il suo volto in tutte le donne – ha dichiarato – e poi lo ritrovo puntualmente solo nelle mie figlie. Anche per questo, la scelta di lasciare Irene è stata una scelta onesta». L’attore spera che la donna possa trovare un nuovo amore e si augura che tra i due possa restare ben salda l’amicizia che si è venuta a creare in questo periodo di tempo trascorso insieme.