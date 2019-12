Massimo Boldi sta vivendo una seconda giovinezza. Il comico quest’anno non è stato protagonista al cinema, ma per lui il 2019 è sicuramente un anno da ricordare. Dopo la scomparsa della moglie Maria Teresa Soleo nel 2004 dopo oltre 30 anni di matrimonio sembra infatti che il popolare attore abbia trovato l’amore. Massimo Boldi è apparso per la prima volta in tv con la nuova fidanzata Irene Fornaciari:

“Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria. Ve la voglio presentare, si chiama Irene. Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone. Ricominciare dall’inizio è molto bello”, ha detto l’attore e comico milanese a “Italia Si” su Rai 1.

Massimo Boldi, la fidanzata “Mi ha rapito con la sua leggerezza”

La coppia sembra molto affiatata nonostante la grande differenza d’età, lui 74 anni e lei 40 anni. Anche Irene Fornaciari ha parlato dell’amore per Massimo Boldi durante il programma:

“Una grande caratteristica di Massimo è la leggerezza con cui, pur essendo un uomo molto complesso, affronta la vita. Magari stiamo parlando di una cosa seria e in quel momento comincia a cantare o recita una battuta di un suo film. E questo mi piace assolutamente, la leggerezza è fondamentale. Ho conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. E’ andato tutto in modo molto naturale”.

Fiori d’arancio in arrivo per “Cipollino”

L’amore tra i due è nato in modo del tutto inaspettato durante un viaggio in treno di alcuni mesi fa, con una bella amicizia che è diventata un sentimento più intenso dato che i due avrebbero festeggiato lo scorso 13 novembre l’anniversario del loro primo incontro. Ci saranno anche i fiori d’arancio per la coppia? Sembra proprio di sì dato che l’attore dichiara “Le ho regalato l’anello”.

Intanto negli scorsi giorni Massimo Boldi ha espresso il desiderio di girare nel 2020 un nuovo Vacanze di Natale con Christian De Sica, dopo la fortunata reunion con Amici come Prima avvenuta nel 2018.