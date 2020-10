Scatta da domani l’obbligo di mascherina all’aperto

Con la firma di Conte arriva il quando: l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto – salvo se ci si trova in luoghi isolati o se si pratica attività sportiva – entra in vigore a partire da domani. L’aumento dei casi di coronavirus che l’Italia sta registrando – seppure in misura minore rispetto agli altri paesi europei – richiede le mascherine obbligatorie anche nei luoghi aperti ed è questa la principale novità del Dpcm che entrerà in vigore a partire da domani, 8 ottobre 2020.

LEGGI ANCHE >>> Mascherine obbligatorie quando si incontrano non conviventi

Si allunga la lista dei paesi da cui è obbligatorio il tampone

Nel nuovo Dpcm il governo insieme al Comitato tecnico-scientifico hanno deciso di allungare la lista dei paesi provenendo dai quali è obbligatorio fare il tampone. A Malta, Spagna e alcune aree della Francia si aggiunge l’obbligo di tampone per le persone provenienti da Olanda, Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Malta.

Mascherine obbligatorie all’aperto per contagio a scuola e movida

Il provvedimento delle mascherine obbligatorie all’aperto mira ad arginare situazioni di contagio in cui non si rispetta il distanziamento sociale quali la movida e la scuola. Sono questi i momenti in cui, spesso e volentieri, ci si accalca senza tener conto delle regole da rispettare. Viene prorogato anche il divieto di assembramento. Non ci sono cambiamenti rilevanti per quanto riguarda l’utilizzo mascherina al chiuso: si indossa in ogni negozio, luogo aperto al pubblico – compresi i ristoranti e i bar se ci si allontana dal tavolo – e sui mezzi di trasporto pubblici. Insomma, la mascherina andrà indossata obbligatoriamente ovunque si stia in contatto con altre persone, pena una multa da 400 a 3.000 euro.